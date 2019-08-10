  1. 首頁
  2. 國際

仿效京都動畫縱火案　揚言攻擊遊戲公司男子被捕

日本警方逮捕一名40歲男子，其曾向遊戲大廠Square Enix發送犯罪威脅訊息

By 高梓根, 台灣英文新聞－編輯
2019/08/10 10:30
（圖／Square Enix 官方網站）

（圖／Square Enix 官方網站）

（台灣英文新聞／高梓根　綜合外電報導）日本警方公布，近日在東京新宿區以「暴力妨礙業務」罪嫌逮捕一名40歲男子，稱其曾向遊戲開發大廠Square Enix發送縱火威脅訊息，揚言要「重現京都動畫事件」。

根據Square Enix職員描述，該公司在兩週前的7月23日，透過網上的遊戲意見回饋欄收到一則訊息，內容措詞粗俗地痛罵該公司，並威脅要在Square Enix位於新宿的總部處「重現京都動畫事件」。Square Enix隨即通報警方處理，警方循線逮捕嫌犯。

根據警視廳初步審問，嫌犯供稱自己於留下威脅訊息的2日前，在Square Enix的遊戲上課金17,000日幣（約5,000新台幣），但「輸了遊戲，覺得火大，才留下威脅訊息。」

目前日本警方也正調查其他揚言仿效縱火事件的網路留言。

京都動畫（簡稱「京阿尼」）縱火事件，是7月18日在京都動畫位於京都的動畫工作室，遭人縱火的重大犯罪事件，造成35人罹難、34人輕重傷的慘劇，且建築物全毀，更嚴重打擊動畫產業。

據日本網民調查，嫌犯自創barisaku（バリサク）一詞形容一種特定的鐵路拍攝手法，而京都動畫人氣作品《吹響吧！上低音號》中，出現一種日文俗稱為barisaku（バリサク）的薩克斯風（簡稱自英文的Baritone saxophone），而遭嫌犯認定為「抄襲」，故而縱火報復。然而，嫌犯實際的縱火動機仍待警方釐清。

Square Enix（スクウェア・エニックス）是日本的遊戲開發大廠，以Final Fantasy（舊譯：太空戰士）、勇者鬥惡龍及王國之心等系列聞名。
京都動畫
縱火
京阿尼
Square Enix

相關新聞

「京阿尼」火燒事件33死　火勢快速延燒恐跟內部結構有關
「京阿尼」火燒事件33死　火勢快速延燒恐跟內部結構有關
2019/07/19 15:55
【不斷更新】日本「京阿尼」動畫公司火勢今晨撲滅　33死36傷
【不斷更新】日本「京阿尼」動畫公司火勢今晨撲滅　33死36傷
2019/07/18 23:00
土城縱火案 今日3嫌依殺人罪移送檢方
土城縱火案 今日3嫌依殺人罪移送檢方
2017/12/02 12:03
土城鵝肉店遭汽油彈縱火1死4傷　嫌犯偵訊中
土城鵝肉店遭汽油彈縱火1死4傷　嫌犯偵訊中
2017/12/01 09:51
巴西托兒所警衛燒傷幼兒  至少5死數十傷
巴西托兒所警衛燒傷幼兒  至少5死數十傷
2017/10/06 10:28