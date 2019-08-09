颱風利奇馬陸警解除 中南部仍需注意強降雨

隨著颱風利奇馬遠離，氣象局今（９）日晚間8時30分也解除陸上颱風警報，但受到西南風影響，提醒未來2天中南部，尤其山區更要注意強降雨。

根據中央氣象局觀測，颱風利奇馬晚間8時的中心位置在北緯27.5度，東經122.0度，即在台北的北方約280公里海面上，以每小時17公里速度，向西北進行。

氣象局指出，台灣本島已脫離暴風圈，馬祖威脅也已降低，因此解除陸上颱風警報，但利奇馬對台灣北部海面及台灣海峽北部仍構成威脅，預計此颱風未來強度有減弱的趨勢。

氣象局表示，今晚至明天清晨仍受利奇馬或其外圍環流影響，中南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區偶有局部短暫陣雨。

氣象局說，白天之後，北部及東半部地區天氣轉穩定，大致為多雲時晴的天氣，但西南風偏強，中南部地區仍有些短暫陣雨或雷雨，尤其山區降雨較持續明顯，前往山區活動請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

氣象局也持續發出豪雨特報，受到颱風外圍環流影響，今天晚間到明天的台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨。

台中、高雄、屏東地區及新竹、苗栗、花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。