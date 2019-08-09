遭網民揚言抵制 CoCo都可：香港是中國一部分

又有台灣手搖飲料店因「反送中」被中國網民抵制，「CoCo都可」灣仔分店因在收據列印「香港人加油」字眼，被指支持台獨、港獨。CoCo晚間聲明稱，香港是中國不可分割的一部分。

中國網民發現，「CoCo都可」灣仔分店曾在6月16日「香港黑衣大遊行」當天，在收據印上「香港人加油」5個字。中國網民近來將這張收據拍照，8月6日上傳到中國各大社群平台。

不少中國網民隨後到CoCo微博留言洗版，要求解釋「香港人加油」到底是什麼意思。接著又有網民發現，CoCo疑似在官網地圖中，將「中國」和「台灣」並列，不符合中國網民對「台灣是中國一部分」的認知。

遭到揚言抵制後，新浪微博帳號「都可coco奶茶總部」今晚聲明指出，網傳小票（收據）是員工私自修改訊息，將暫停該門市營業。CoCo表示，「香港是中華人民共和國不可分割的一部分，沒有任何模糊空間」。

聲明又說，部分網路用戶所引用的CoCo地圖圖像，並非源自CoCo官方網站，而是涉嫌侵權的虛假網站。對此，CoCo已經向相關單位舉報，希望廣大公眾明辨是非，勿輕信不實報導與宣傳。

這則聲明下方不開放留言，截至發稿收到逾4萬個讚。不過有網民仍不領情，「整個聲明沒說台灣（是中國的一部分），這就是他們聰明的地方」；也有網民反譏「難道也不能和維護統一的人說『香港人加油』？」