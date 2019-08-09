路透：中共買台媒報導 收買人心兼促統

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）紅媒爭議吵嚷不休，繼英國金融時報披露中國疑似對台灣特定媒體下指導棋後，國際通訊社路透（Reuters）今（9）日也刊出調查報導，指中國向台灣媒體集團購買廣告，以置入報導的方式，收買人心、遂其促統目的。

路透訪問了十名記者與新聞主管，並取得包括國台辦簽署的合約等內部文件，據此揭露北京當局至少與五家台媒進行付費報導，涵蓋平面刊物與電視台，而這種作法其實已運作了十年，只是鮮為人知。由於有的消息來源目前還任職於相關媒體，基於保護線人之原則，該報導並未透露這些媒體的名字。

其中，國台辦以兩則專題報導3萬元人民幣的代價，與一家台灣報紙合作，內容是關於中國對台商的優惠措施。消息人士表示，「我覺得自己好像在為中國政府工作，根本是種政令宣導。」在這兩篇招商報導中，國台辦甚至能指定受訪者，且報導得經其「審批」通過才能出刊。

置入宣傳行之有年，但時值兩岸緊張升高之際，中共這類透過媒體洗腦的手段，不免觸動了民主台灣的敏感神經。據報導，國台辦雖為對岸「最大宗廣告商」，其他中共官方單位也沒缺席。消息人士透露，中國南部的某地方政府就曾購買此類付費報導。

五名消息來源都指稱，國台辦設立了數間公司，專門從事這類置入廣告行為。這些公司與新聞機構的業務代表有所交聯，「交辦」特定主題與報導篇幅。遭點名的包括位在北京的九洲文化傳播中心（Jiuzhou Culture Communication Center）以及廣州的兩岸交流出版中心（Publishing Exchange Center Across the Taiwan Strait）。

受訪記者表示，這種弘揚中共意識形態的行徑，已削弱了台灣媒體的自主權。「一旦收了錢，免不了得進行自我審查。」一名記者說道。該記者曾於2017與2018年期間，為南台灣的某報紙經手數篇中共委託的置入性廣告。

消息人士感嘆，有錢能使鬼推磨，隨著中國官方機構成了重要收入來源，部分敏感議題因此「被消失」。如天安門事件週年紀念等議題，在這些收錢的台媒中，已不再有版面。