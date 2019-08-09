放颱風假爭議：政客滿意嗎？選民高興嗎？經濟活動受損嗎？

（台灣英文新聞 / 柯錸 綜合報導）昨(8)日氣象局發布颱風陸上警報，來勢洶洶侵襲台灣北部的利奇馬颱風，其強度在8月9日上午對台灣一些地區可達到停班停課的標準，包括基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣等；而這些地區的民選地方行政首長也就直接參考氣象局的發布標準，順勢公告停班停課。然而由於利奇馬颱風在今(9)日凌晨3時左右往北偏移，導致今(9)日颱風假風雨不如預期，而有了「獲得整日意外假日的民眾愉快逛街購物或宅在家，而企業工廠則莫名奇妙地損失一天產能與競爭資源」的結果了。

本次颱風假法規【天然災害停止上班及上課作業辦法】主要有關內容有：

（一）第 9 條～天然災害期間，決定發布、通報停止上班及上課之權責機關為「直轄市長、縣（市）長決定發布」，或「各直轄市、縣（市）政府得依轄區地形、地貌、交通及地區性之不同，授權所屬區、鄉（鎮、市）長決定發布」，或「機關、學校所在地區，經機關、學校首長視實際情形自行決定停止上班及上課」。

（二）第 10 條～天然災害颱風警報期間，通報權責機關發布停止上班及上課之程序，決定「全日或上午半日停止上班及上課：應於前一日晚間七時至十時前發布」，或「前一日未發布當日停止上班及上課，於當日零時後，風雨增強，經參酌交通部中央氣象局（以下簡稱氣象局）提供各地區最新風力級數、陣風級數及雨量預測列表等氣象資料，於當日上午四時三十分前發布」。地理位置相鄰之直轄市、縣（市）於決定停止上班及上課前，應就預計發布結果及發布時機進行協調聯繫。

本次颱風假，北北基生活圈的3位民選地方行政首長，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、與基隆市長林右昌，依據法規規範「地理位置相鄰之直轄市、縣（市）於決定停止上班及上課前，應就預計發布結果及發布時機進行協調聯繫」，共同決策本次颱風假。

ETtoday報導，柯文哲和侯友宜、林右昌三人曾在昨(8)日晚間通過電話，根據當時研判的利奇馬風雨標準，「大家都決定應該要放假」，並且決定要提早宣布，所以才會比預定8日晚間十點宣布提早了快3小時。

對於北北基決定放颱風假到底有沒有誤判？雖然前一天 8 日晚間七點的氣象局數據看來，北北基9日早上的風力跟雨量會達到停班停課的標準，但是中央行政法規【天然災害停止上班及上課作業辦法】第10條有「前一日未發布當日停止上班及上課，於當日零時後，風雨增強，經參酌交通部中央氣象局（以下簡稱氣象局）提供各地區最新風力級數、陣風級數及雨量預測列表等氣象資料，於當日上午四時三十分前發布」規範，而這3位民選地方行政首長似有忽視這個規範之嫌？

從整體決策看來，氣象局應該更加強化精準預測能力，提供更多參考數據，而主政者也應有擔當，不是「不能拿民眾生命開玩笑」一句話，任人覺得是「不負責且爭相討好民眾的政客」。

本次決策北北基生活圈的3位民選地方行政首長之中，有人說「颱風假多放了」，也有人說「不能拿民眾生命開玩笑」，應該都有其各自發聲給外界媒體與民眾的深層意圖，或許有認為選票以一般民眾為多，因此不太計算「經濟發展因素」而以討好選民為主要考量因素，造成「不負責且爭相討好民眾的政客是阻礙台灣進步」的聯想並不意外。