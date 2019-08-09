智慧生活精彩每一天 台灣精品嶄新概念驚豔河內

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為向越南民眾推廣「智慧生活」概念，同時也為即將於8月8日至10日舉行的「越南臺灣形象展」暖身，外貿協會在越南河內舉行「台灣精品智慧生活產業日」活動，鎖定家庭族群展示16個臺灣品牌74件智慧家居產品，所展現的各類創新應用則讓現場民眾嘖嘖稱奇，提升臺灣產業的形象。

本次活動涵蓋智能設備、親子同樂、創意生活、紓壓保養四大主題。

智能設備展區中集結了台灣三大資通訊品牌 – 宏碁、華碩及微星，除展示其最新款的輕薄型筆記型電腦搶攻商務與學生族群，也推出搭載英特爾第九代Core 處理器、nVidia新款GEForce RTX顯示晶片等強大功能的電競機種，搶攻家庭娛樂市場。

作為親子同樂區最受矚目的品牌，智高在現場展示新款編程積木，讓小朋友在玩樂的過程中培養基礎的程式邏輯概念，廣受小朋友與家長的喜愛。

創意生活展區則展示利用鐵碳時尚掛勾打造出的品味空間，並現場示範如何用龍泉氣泡水機及合昇昌驚奇瓶製作新潮又美味的飲品，現場人潮絡繹不絕。

紓壓保養區除了展示廣受當地民眾歡迎的督洋按摩椅外，更有備受矚目的明基痘痘貼、以斯帖礦石精華活膚噴霧及在法國廣受好評的安妮絲微面膜，搭配現場保養美妝教學，亦吸引許多年輕女性駐足體驗。

本月在越南河內除了台灣精品智慧生活產業日外，於8月8日至10日在河內會議展覽中心更將舉行備受各界關注的「越南臺灣形象展」，針對台灣各類創新及領先產業皆設立了相關主題的展示館，例如智慧交通、健康產業、新創電商、珍奶館等，將為河內帶來滿滿的臺灣味。