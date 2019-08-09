颱風後清理家園　３招遠離傳染病威脅

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）中颱利奇馬強度持續減弱，暴風圈逐漸遠離台灣，但受到外圍環流影響，未來台灣各地持續有降雨機會，豪大雨可能導致道路積水或淹水，提醒民眾風災後應落實下列防疫措施，防範傳染病威脅：

清除病媒蚊孳生源，預防登革熱

風災後一週為登革熱防治關鍵期，大雨過後應儘速落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外容器，將積水倒掉並澈底清除，若有廢棄浴缸、水族箱等大型廢棄容器，可連絡清潔隊協助清運，留下的器物也要刷洗去除蟲卵後，妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器則務必刷洗並加蓋或加掛細網，防範病媒蚊孳生。

清理家園勿赤腳或穿拖鞋，避免感染鉤端螺旋體、類鼻疽及破傷風

豪雨過後易產生污水、污泥或災害廢棄物，清理家園時務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物(如鐵釘、鐵片等)刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。

注意飲食衛生及環境消毒，預防腸道傳染病

淹水地區蓄水池如遭污水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水澈底煮沸後再飲用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用。居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭；廚具及餐具應煮沸消毒，或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。

限/停水地區務必飲用煮沸的開水或市售瓶裝水；恢復供水後，如發現給水有混濁、異色及異味時，請立即通報當地自來水事業單位處理。限/停水期間，如轉開水龍頭還有水，請依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟正確洗手，如果無法取得肥皂和清水時，可使用酒精含量60%至95%的乾洗手液清潔雙手。

疾管署提醒民眾如有不適症狀請儘速就醫，醫療院所如發現疑似病例應立即通報，以減少傳染病散播的風險。