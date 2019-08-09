騎著鐵馬飽覽日月潭美景 外籍客還可享2小時免費

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）即將於11月3日舉行的「日月潭Come!Bikeday」自行車活動，8月9日起至9月30日受理報名，額滿為止。為讓外籍遊客也能一起享受騎單車飽覽日月潭美景，10月4日至11月9日，在指定店家租借腳踏車，可享2小時免費，還有小禮物可以拿，限量3000名。

《中央社》報導，「台灣自行車節-日月潭Come!Bikeday」是日月潭每年的壓軸活動，每年報名詢問度都很高。日月潭國家風景管理處表示，即日起受理報名，9月30日截止。

日管處副處長廖錫標表示，活動分為「環潭挑戰遊 30KM」、「自行車道逍遙遊 10KM」與「兒童滑步車趣味賽」。

其中「環潭挑戰遊 30KM」騎乘一週約為 30 公里，沿途行經四大廟（龍鳳宮、文武廟、玄奘寺、玄光寺）、松柏崙、大竹湖、水蛙頭、土亭仔、青龍山等步道等景點，路線隨著地勢起伏稍有些挑戰性，適合喜歡挑戰的騎士參加。

「自行車道逍遙遊 10KM」則可使騎士以更暢快、完整的方式親近日月潭的湖面，迎著晨曦、清風，享受一趟無負擔的自行車逍遙之旅。

為讓外籍遊客也能輕鬆暢遊日月潭，日管處副處長廖錫標表示，10月4日至11月9日，外籍遊客可在日月潭捷安特、美利達愛騎自行車中興店、松錳租車、日月潭中心單車驛站、向山租車休閒廣場租借腳踏車，限時2小時免費優惠，還有小禮物可以拿，限額3000名。