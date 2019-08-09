林懷民榜樣！尾竹永子核災議題創作　雲門進行世界首演

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）享譽國際的當代舞蹈大師尾竹永子，四度踏上核災後的福島，在幅射廢棄物垃圾堆前起舞，用身體悲悼抗議，同行的攝影家威廉‧約翰斯頓為她拍下兩萬多張照片，精選後製作出「身在福島」影片，將於明（10）日及11日淡水雲門劇場首度發表。

尾竹永子表示，「身在福島」是攝影畫面疊成的影片，自己是「透過照片在編舞」。身為一個編舞家，她以串連照片來完成畫面的流動，「我仍是在編舞，而且是雙人舞」，與攝影家威廉・約翰頓的雙人舞、與福島景觀的雙人舞，「這也是我跟林懷民的雙人舞」。

永子強調，這支影片最重要的是花時間去看，把觀看變成一個經驗。

「當人們說，那裡沒事。但我可以看到、聞到，我的身體很緊張。」永子分享，「當我躺在軌道上被藤蔓淹沒，或蹲在繁花下面時，植物上的露珠滴在我臉上，感覺很好，但我知道那些露珠也是有輻射的。」



（圖/雲門提供）

永子說，她從撤離區走出來，走到已經開放的地方，人們在曬衣服、過著正常的生活，「你會開始流淚。」永子在福島上跳舞，但她不能邀請觀眾去看，所以拍了照片、製作成影片，邀請大家觀看。永子希望夠過她的影片與身體，縮短距離，提供給觀眾生命中的豐厚經驗。

在這個影片裡，永子沒有吶喊尖叫，而用近於瑰麗的畫面，俳歌似的文字安靜敘述她的福島啟示錄，讓觀者沈澱，深思。

到了結尾，她質問，明知出了事無人可以挽救，為什麽還要建造？「人造出來的東西其實是脆弱的，」她說：「人，也很脆弱。」

林懷民表示，人生在每個階段都有榜樣，「有些榜樣會改變，但我很幸運，尾竹永子是我一路的榜樣，她從年輕到現在都在堅持同一件事情。」

此外，永子和她的先生高麗以Eiko & Koma的名號，在全球演出前衛舞蹈並打響名聲。Eiko & Koma在重要藝術節，大都會美術館、惠特尼美術館，教堂與街頭，乃至溪流裡呈現關於生命，關於大自然，以及環保議題的沈思，曾獲「美國舞蹈節終身成就獎」，以及美國文化界最高獎賞的「麥克阿瑟天才獎」。

「身在福島」將於10日及11日雲門登場，節目全長約5個小時，影片將分兩段放映，永子將在中場休息時，作舞蹈演出，整個演出結束後，也希望跟觀眾對談。