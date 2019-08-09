中秋吃月餅分享愛 助唐寶寶接軌社會一圓就業夢

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）「愛不囉嗦庇護工場」每年中秋節之前都會推出由唐寶寶親手包裝的月餅禮盒，但近年來受到大環境影響，訂單不如預期。昨（8）日唐氏症基金會特別「2019中秋送愛送團圓-柚甜餅香愛滿唐」活動，希望喚起社會大眾關心唐氏症與心智障礙孩子追夢的權利，並提供他們就業機會。

唐氏症基金會董事長林正俠表示：「基金會目前總共有3間庇護工場及9間小型作業所遍布全台，提供唐氏症及心智障礙孩子們工作、訓練的場域。唐氏症青年雖然在反應、動作、理解能力上較一般人略顯遲緩，但只要用對方式教導，他們不僅能擁有執行與完成工作的能力，也具有極高的工作穩定度。」

身為活動公益大使郭書瑤也提到：「唐寶寶很天真很可愛，他們的樂觀總是感染身邊周遭所有人，面對工作時，他們都非常負責任、認真謹慎，只要給予他們正確的指導及機會，他們都有能力在各個領域發光發熱的！」郭書瑤期盼大家能夠發揮愛心支持愛不囉嗦中秋佳節禮盒，提升唐寶寶們的信心，並帶給他們更多的工作力量。

唐氏症基金會董事長林正俠進一步表示，由於近年普遍受到大環境影響銷售情況，訂單不如預期。也許唐寶寶親手包裝的禮盒沒有最華麗的外型，但對食物的品質絕對嚴格把關，呼籲社會大眾用行動支持多給認真又努力的唐寶寶機會。

此外，為了讓更多民眾對於唐寶寶所製作的商品有進一步的了解與認識，今年基金會也首度與高鐵異業合作，只要搭乘商務旅客即可免費索取由唐寶寶親手製作的手工餅乾。