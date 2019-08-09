強颱利奇馬來襲　蔬果價格平穩

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）強颱利奇馬襲台，台北市市場表示目前蔬果價量尚稱穩定、交易正常。

台北市市場處發布新聞稿指出，今(9)日強颱利奇馬海登陸侵襲北台灣，北台灣地區風雨強勁，因昨日搶收後，今日供貨略微減少，因今日颱風來襲，批發市場買氣稍弱，價格雖跌，惟尚稱平穩。

台北市市場處說明，今日蔬菜到貨量1,360公噸，較前日減少245公噸，每公斤29.1元，較昨日每公斤34.3元，下跌5.2元；水果部分，今日到貨量較昨日減少176公噸，每公斤37.2元較昨日每公斤39.1元，每公斤下跌1.9元。

台北市市場處表示，目前蔬果價量尚稱穩定、交易正常，部份特蔬菜種因交易量少，且有飯店、餐廳等特殊需求，價格略有上漲外，大部分蔬果價格略微下跌，後續菜價波動情形，民眾可於各市場透過QR-Code即時查詢批發交易價格。

台北市市場處提及，視蔬菜到貨量及總平均價、大宗蔬菜葉菜類平均價等波動情形，適時啟動購貯計畫以平穩菜價，由台北農產公司機動釋出購貯之國產胡蘿蔔及馬鈴薯、聯繫其他無受損之產區增量供應蔬菜、透過大臺北地區超市通路，供應6-10種平價蔬菜及啟動緊急採購措施，積極連絡共同運銷單位增加進貨量，以適時調配供應市場需求，民眾尚無需擔心。