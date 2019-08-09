移工子女優先申請！ 扶輪社獎學金為泰國學子築夢

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）中華扶輪教育基金會提供台灣各大學碩士班及博士班在學的泰國籍研究生合計4名獎助機會，並以曾在台或目前在台工作的泰國勞工泰籍子女為優先。本次基金會加碼獎學金金額，博士班研究生獎學金由去年的每名新台幣十六萬元，提高到十八萬元；碩士班研究生由去年每名新台幣十二萬元，增加到十三萬伍仟元。

截至2019年6月為止，經由「財團法人中華扶輪教育基金會」獎助的國內外優秀青年共4,466名，其中包括早期獎助的208名、國內碩、博士研究生4,224名，台灣扶輪大使獎學生31名（包括與駐泰處合推頒發的7名泰籍研究生），特殊人才3名，並頒發台灣扶輪公益獎6名。

去年由駐泰代表處推薦的得獎者就包括就讀師大資訊工程研究所博士班的Visutarrom Thammarsat、就讀台大科際整合法律所碩士班的Tirakan Lin、就讀政大應用經濟與社會發展研究所碩士班的Peansuwan Sukrid，以及就讀成大創意產業設計研究所碩士班的Siwakan Paveenut。

今年申請日期自9月15日起至10月15日止，採電子郵件方式向駐泰國臺北經濟文化辦事處提出申請即可。

2019-2020年度中華扶輪獎學金申請、評審及頒發辦法可以在下列網址下載。

「財團法人中華扶輪教育基金會」緣起於1974-75年度台灣地區扶輪社為慶祝國際上第一個扶輪社—「芝加哥扶輪社」成立70週年紀念而設置，宗旨在為扶輪共同的社會志業服務。