中國抵制金馬獎 掃毒2等多部港片取消報名

中國國家電影局禁止大陸影片和影視人員參加今年金馬獎，香港一些電影公司也陸續表態，目前已知有4部港片都在報名金馬獎後取消報名，包括劉德華主演的「掃毒2」。

中國國家廣播電影電視總局旗下機關報「中國電影報」7日引述中國國家電影局消息表示，陸方將暫停中國大陸影片和人員參加2019年第56屆台北金馬影展。

陸方的官方聲明未指明港片和香港影人不能出席金馬獎，但香港一些影視公司已陸續表態。

港媒明報報導，原本已經報名金馬獎的幾部電影，如：劉德華和古天樂主演的「掃毒2」、張家輝和古天樂主演的「使徒行者2」、梁家輝和任達華主演的「追龍2」、張艾嘉和趙薇配音的動畫「繼園台七號」等港片已取消報名。

出品「掃毒2」的寰亞公司老闆林建名表示，已下令公司所有電影不得參與金馬獎評選。英皇電影則稱今年將把重心放在與本屆金馬獎撞期的「第28屆金雞百花電影節」，所以旗下電影不參與金馬獎，藝人也不會出席。

不過，香港導演杜琪峰早已接下本屆金馬獎評審團主席，目前他尚未就此次中國抵制金馬獎公開回應。

金馬執委會先前曾表示，基於競賽規章，在入圍名單公布記者會前，不會透露所有影片的報名資訊。

金馬獎是華語電影界最具地位的電影獎。中國國台辦發言人馬曉光將陸方抵制金馬獎推給「民進黨當局」和「台獨勢力」；中華民國行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）則表示，中國限制參加金馬獎是其自身損失；文化部強調，金馬獎不會因任何政府以政治因素干預而受影響。