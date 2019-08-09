朱宗慶外交部名人開講　文化藝術和世界搏感情

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）朱曾慶打擊樂團創辦人朱宗慶獲邀於外交部「NGO名人開講」進行專題演講，分享如何透過文化藝術和世界交朋友，並透露對台灣文化界觀察。

外交部今（2019）年舉辦「NGO名人開講」系列活動，邀請醫衛、文化、體育等領域名人演講，包含羽球國手戴資穎、朱宗慶，還有PTT創世神之稱號的杜奕瑾等。

朱宗慶打擊樂團創辦人及藝術總監朱宗慶於昨（8）日獲邀，以「以文化藝術和世界交朋友」為題進行演講，與來自各界的專業人士以及外交部青年大使分享經驗。

朱宗慶於個人臉書上分享到，「我常常說，人需要朋友、團隊需要朋友，當然，社會、國家都需要朋友，而用文化藝術交朋友，真的是很棒的事情！」

朱宗慶表示，透過藝術，可以為人們開啟創新思考之窗，進而帶來正面鼓舞與激勵，讓人與人之間有更多感情、厚道與溫暖，也讓不同文化間有更多交流與包容。

中央社報導，朱宗慶指出，「相對許多國家，台灣的人口數量與文化深度，都是稱得上大國」。今日台灣扶植的表演團隊，踏上國際舞台的已有20至30個，「不論數量與質量，對比亞洲其他國家，是很了不起的成就」。他希望台灣社會別再認為自己是小國。

他強調，台灣多元而獨特的環境，為台灣的文化藝術累積了深厚的實力與特色，如何展現這些養分，是台灣表演藝術存續，必須實踐的課題。而藝術工作者的要務，則是透過精彩演出，彰顯自身使命與存在價值，並不斷創作更多作品，經營觀眾。

最後，生性樂觀的朱宗慶表示，他常和朋友開玩笑，自己退休的那一天，就是停止呼吸的時候。今年64歲的朱宗慶坦言，人生開始進入倒數計時，但認為自己未來還有30年，會積極把握人生。