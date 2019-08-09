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美國務院肯定駐港外交官作為 批中國像流氓【全文】

美國駐港外交官員會見黃之鋒等香港反對派人士的消息傳出後，其中一名外交官的個資遭到洩露

By  中央社
2019/08/09 10:38
香港眾志核心成員黃之鋒和羅冠聰6日聯同港大學生會黃程鋒和彭家浩與美國駐港澳總領事館政治部主管伊迪（右2）會面。黃之鋒說此次會面只是談論「香

香港眾志核心成員黃之鋒和羅冠聰6日聯同港大學生會黃程鋒和彭家浩與美國駐港澳總領事館政治部主管伊迪（右2）會面。黃之鋒說此次會面只是談論「香

美國駐港外交官員會見黃之鋒等香港反對派人士的消息傳出後，其中一名外交官的個資遭到洩露，美國國務院發言人今天公開批評這是中國方面的「流氓（thuggish）」行為，完全無法接受。

國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）在美東時間8日的例行簡報上，被問到中方對於6日在美國駐港澳總領事館提出正式抗議的回應。在記者追問下，歐塔加斯說，她就是要用「流氓」的字眼形容中國政權。

以下是簡報中相關問答的全文（中譯是根據美國國務院發布的簡報全文紀錄）：

記者1：很高興看到你。美國駐香港領事官員與反對派人士會面的消息傳出後，中國外交部駐香港辦公室（駐香港特區特派員公署）發出正式抗議，它的聲明要求美國說明會面的目的，並且「立即」停止干預香港事務。你對那個會面有無評論？對於中方的聲明有無回應？

歐塔加斯：你第一句話怎麼說的？再說一次好嗎？

記者1：我想是中國外交部駐港辦公室…

歐塔加斯：嗯，但你怎麼說的？你說他們發表…，你的第一句話再說一次。

記者1：正式抗議？

歐塔加斯：對。我不認為洩露一個美國外交官的資訊，照片、他們孩子的姓名…，我不認為那是正式抗議。那是流氓政權會做的事，不是負責任的國家會有的行為。發布美國外交官的任何個資是完全無法接受的事。那不叫抗議，而是流氓政權做的事，無法接受。

記者1：謝謝。

歐塔加斯：好。

記者2：（說話不清楚）說明流氓個性的理由，有一場領事官員的會面…

歐塔加斯：…我知道問題。那是美國外交官每天在世界各地都會做的事。美國外交官跟外國政府官員會面，也跟在野的抗議人士會面，不僅是在香港或中國。只要是有美國大使館的國家，幾乎就會有這樣的事。因此我們的外交官（註：指美國駐港澳總領事館政治部主管伊迪Julie Eadeh）是善盡職責，我們肯定她的作為。

記者2：因此你不接受中方的聲明，也就是即使香港有不同的制度，但它是中國的一部分，因此美國是在干預他們的國內事務？

歐塔加斯：不只是美國外交官這麼做，其他國家的外交官也一樣。

記者2：好。國務卿在澳洲有跟在野人士會面，沒有嗎？

歐塔加斯：對。在澳洲？

記者2：或最近在泰國的時候，沒有嗎？

歐塔加斯：他每次會談，我幾乎都在，我不記得有這樣的事。

記者2：好。

歐塔加斯：我可以再查一下，免得有什麼事我不知道，但我沒有參加與在野人士的會談。

記者2：最後一點。

歐塔加斯：好。

記者2：你是說根本沒有正式抗議嗎？只是洩露了照片還有…

歐塔加斯：我不知道有正式抗議。我要說的是，中方說他們發出正式抗議，但其實是騷擾一位美國外交官，我對這個有意見。

記者3：所以你是說，如果把話講清楚一點…中國政府這是流氓作風？你是要稱他們為流氓政權？

歐塔加斯：我想我說了3次。（註：其實她提了thuggish兩次）

影片來源：U.S. Department of State YouTube頻道（從18：50處開始）