美國務院肯定駐港外交官作為 批中國像流氓【全文】

美國駐港外交官員會見黃之鋒等香港反對派人士的消息傳出後，其中一名外交官的個資遭到洩露，美國國務院發言人今天公開批評這是中國方面的「流氓（thuggish）」行為，完全無法接受。

國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）在美東時間8日的例行簡報上，被問到中方對於6日在美國駐港澳總領事館提出正式抗議的回應。在記者追問下，歐塔加斯說，她就是要用「流氓」的字眼形容中國政權。

以下是簡報中相關問答的全文（中譯是根據美國國務院發布的簡報全文紀錄）：

記者1：很高興看到你。美國駐香港領事官員與反對派人士會面的消息傳出後，中國外交部駐香港辦公室（駐香港特區特派員公署）發出正式抗議，它的聲明要求美國說明會面的目的，並且「立即」停止干預香港事務。你對那個會面有無評論？對於中方的聲明有無回應？

歐塔加斯：你第一句話怎麼說的？再說一次好嗎？

記者1：我想是中國外交部駐港辦公室…

歐塔加斯：嗯，但你怎麼說的？你說他們發表…，你的第一句話再說一次。

記者1：正式抗議？

歐塔加斯：對。我不認為洩露一個美國外交官的資訊，照片、他們孩子的姓名…，我不認為那是正式抗議。那是流氓政權會做的事，不是負責任的國家會有的行為。發布美國外交官的任何個資是完全無法接受的事。那不叫抗議，而是流氓政權做的事，無法接受。

記者1：謝謝。

歐塔加斯：好。

記者2：（說話不清楚）說明流氓個性的理由，有一場領事官員的會面…

歐塔加斯：…我知道問題。那是美國外交官每天在世界各地都會做的事。美國外交官跟外國政府官員會面，也跟在野的抗議人士會面，不僅是在香港或中國。只要是有美國大使館的國家，幾乎就會有這樣的事。因此我們的外交官（註：指美國駐港澳總領事館政治部主管伊迪Julie Eadeh）是善盡職責，我們肯定她的作為。

記者2：因此你不接受中方的聲明，也就是即使香港有不同的制度，但它是中國的一部分，因此美國是在干預他們的國內事務？

歐塔加斯：不只是美國外交官這麼做，其他國家的外交官也一樣。

記者2：好。國務卿在澳洲有跟在野人士會面，沒有嗎？

歐塔加斯：對。在澳洲？

記者2：或最近在泰國的時候，沒有嗎？

歐塔加斯：他每次會談，我幾乎都在，我不記得有這樣的事。

記者2：好。

歐塔加斯：我可以再查一下，免得有什麼事我不知道，但我沒有參加與在野人士的會談。

記者2：最後一點。

歐塔加斯：好。

記者2：你是說根本沒有正式抗議嗎？只是洩露了照片還有…

歐塔加斯：我不知道有正式抗議。我要說的是，中方說他們發出正式抗議，但其實是騷擾一位美國外交官，我對這個有意見。

記者3：所以你是說，如果把話講清楚一點…中國政府這是流氓作風？你是要稱他們為流氓政權？

歐塔加斯：我想我說了3次。（註：其實她提了thuggish兩次）

影片來源：U.S. Department of State YouTube頻道（從18：50處開始）