【反送中】港民發起連三天「萬人接機」靜坐 港警：違法

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）香港《反送中》抗爭來到第10週，有香港網友發起「萬人接機」集會，8月9日下午1點起至11日連續3天在香港國際機場進行靜坐，以理性態度，向國際表達訴求。香港機場機管局表示，將對機場1號客運大樓（T1）旅客區域施行進出管制。

綜合香港媒體報導，繼7月26日香港團體在香港機場接機大廳的「和你飛」集會後，網友再度號召一連3日在香港機場舉行「萬人接機」集會。

自今（09）日下午1點起，在香港機場1號客運大樓大廳進行和平靜坐，希望透過理性、和平且非暴力的方式，讓國際看到他們的訴求，也希望香港政府回應香港民眾的5大訴求。

然而根據香港警方表示，本次活動並沒有人申請「不反對通知書」，所以本次機會可能被港警視為違法。

香港機場機管局發言人表示，為協助離境旅客順利登機及維持機場的運作，今（09）日起至8月11日，每日上午6點至晚上11點59分，持有效機票或24小時內離港登機證及有效護照的旅客，以及持有關證件的機場員工才能進入機場大樓旅客區域。

機管局在網站上貼出通知，香港國際機場將維持正常運作，旅客請預留充裕時間前往機場。旅客出發前往機場前，請查閱機場網頁或「我的航班」流動應用程式有關航班最新情況，亦可向航空公司查詢有關航班最新情況。