姊弟導演找母親演自己　邀觀眾上台共演「家庭浪漫」

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2019台北藝術節特別邀請劇場導演姐弟洪千涵、洪唯堯攜手共創《家庭浪漫》，作品從其原生家庭出發，並邀請觀眾上台一同演出，創造互動沈浸式劇場，於今（9）日至11日台北中山堂光復廳登場。

台北藝術節發布新聞稿指出，《家庭浪漫》是兩位導演洪千涵、洪唯堯的首度合作，同為北藝大戲劇系畢業的姊弟，過往各自在「明日和合製作所」和「進港浪製作」闖蕩，今年受到台北藝術節策展人鄧富權的邀請，終於合體，並將觀眾從被動的觀看，轉而成為主動的角色，屢創沉浸式、參與式劇場作品。

台北藝術節說明，兩位導演在該劇作打破第四面牆。從進場發放並要求觀眾填寫的「資料表」開始，帶領觀眾加入演出中，甚至將邀請觀眾上台，與演員們一起上演精彩段落，如求婚戲碼或家庭諮商等，過程充滿巧思與驚喜。

導演洪唯堯表示，如果以羽毛球來比喻，以往可能是演員之間打羽毛球，現在變成是我們跟觀眾一起互相接發球。讓觀眾可以主動介入，甚至在架構之中，改變演出文本，使觀眾成為重要元素。

洪千涵表示，小時候覺得，全家四人爸爸、媽媽、姊姊、弟弟，在下大雨的車子裡往目的地前進，不管要去哪裡，就覺得好安全，但父親癌症過世後，幸福的畫面突然轉向。

洪唯堯表示，因為爸爸是台商，他曾幻想爸爸其實在做臥底之類的工作，沒有過世，只是不能讓家人知道自己還活著。這個悲傷的幻想，促使姊弟開始思考《家庭浪漫》的架構與概念。

洪唯堯說到，「每個浪漫故事背後都有一個但是。」而該劇就是要揭開「但是」後面的那些故事，要告訴觀眾，浪漫的幻想，經常是從不滿足與現實缺口中萌發。

（註：「家庭浪漫」是佛洛伊德提出的一種情結，若家庭無法滿足孩子的期望，他們會幻想自己真正的父母其實是國王或皇后，終將來搭救自己。）

在家庭的命題下，洪千涵與洪唯堯從「導演之間的合作」，變成名副其實的「姊弟合作」。此次，更邀請母親加入演出，來劇中「演他們的母親」。

洪千涵表示，「我們一起討論家裡的事物，也一起面對，甚至邀請母親一起參與演出，其實需要很大的勇氣和誠實。」

洪唯堯表示，他們想表現一種真實，所以才特別邀請媽媽參與演出，期待以家庭的故事出發，能藉由「家庭浪漫精神病」的折射，讓所有觀眾回顧自身，並與各時期的台灣對話。

此外，更吸納了心理治療法中「家庭排列」的概念，讓現場的觀眾也參與其中，成為曾經的家人、一日出租情人、或者共同書寫浪漫情節的旁觀者，入場的觀眾都可能成為劇中的一份子。

另外，日本也有以「Family Romance 浪漫家庭」為名的家人朋友出租服務，且盛行已久，而《家庭浪漫》則結合出租的概念，延伸到此劇的家庭場景。

洪千涵表示，或許這行業的興起就是在傳達，在社會的框架和大眾的眼光下，生命中會有很多說不清楚的無奈，希望藉此讓大家一起思考到底是家人的功能性重要？還是演給其他人看重要？又或者是彌補生命中的缺憾重要？