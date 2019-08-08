颱風利奇馬來襲 9日航班異動多

強颱利奇馬來襲，明天航空公司航班異動多，有取消、提前或延後起飛，提醒民眾事先確認。

華航明天下午3時前，桃園機場出發航班取消或延後起飛，而原定明天清晨抵達台灣的長程線班機，包括CI62法蘭克福-桃園、CI64維也納-桃園、CI52雪梨-桃園、CI54布里斯本-桃園，將延後抵達。

華信航空國內線，明天台北松山機場出發航班全天取消，台中/高雄出發航班維持正常，並視天候狀況調整；國際線及兩岸航線部分，台中-寧波AE965/966提早一小時起飛，其餘航班維持正常。

台灣虎航明天IT301/IT302桃園-澳門來回航班、IT230/ IT231桃園-沖繩那霸來回航班、IT240/IT241桃園-福岡來回航班、IT210/IT211桃園-大阪關西來回航班、IT538宿霧-桃園航班取消。

長榮航空及立榮航空，明天上午由桃園機場、松山機場出發的航班因來機晚到，部分航班將延誤或取消，台中及高雄往返的航班都正常。

遠東航空國內線，明天台北松山機場出發航班全天取消，台中及高雄出發的航班正常，金門-高雄FE8092延至明天下午2時出發；國際線部分，明天桃園-新潟來回取消、松山-福州來回取消，而桃園-濟州/桃園-峴港提前至明天上午6時30分出發，回程延至10日。

聯合航空明天UA872台北-舊金山航班取消，提前至今天，新增UA2812航班起飛。

全日空取消明天上午桃園機場飛東京成田NH824班機。

低成本航空AirAsia明天馬尼拉、宿霧、長灘島、克拉克往返桃園機場航班，有部分取消、部分延至10日起飛。

南方航空取消明天所有往返台灣的航班。