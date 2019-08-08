父子齊心 清境茶園勇奪美人茶王殊榮

坪林清境茶園曾於106年在「 新北市優質美人茶比賽」奪得美人茶王殊榮，本年度更是再度奪金， 擊敗各家好手成為本年度「美人茶王」。新北美人茶上市， 現在品嚐正「對時」，全程手工摘採，珍貴稀有， 歡迎民眾把握機會選購。

清境茶園是坪林在地的老茶廠，目前已傳至第6代， 全家人都有優良的「製茶血統」，是比賽的常勝軍。5代主人蘇文松 18歲開始做茶，已累積30多年的製茶功夫，而第6代的經營人蘇 冠軒是坪林地區少見的青年茶農，7年級生的他從小就在茶廠跟隨祖 父、爸爸、叔叔的腳步學習製茶，長期接觸茶產業的情形下， 也逐漸對這個辛苦的產業產生了興趣。

蘇冠軒表示，美人茶製作過程費工、辛苦，因選用嫩芽製成， 即便是經驗豐富的老手，一天最多也只採3-4斤的茶菁， 做出來的美人茶還不及1斤。雖然製茶的步驟都大同小異， 但隨著氣候、溫度、濕度等差異， 都會讓製茶的過程及製作出來的風味不同， 而他就是因為相當享受這樣的挑戰，並從中發現樂趣， 而心甘情願的留在家鄉與父親、叔叔一起守護這個產業， 當全家人凝聚在一起，做起茶來非但不孤單， 還時常與父親蘇文松交流技術也增添樂趣。

石碇區農會總幹事許淑惠表示， 美人茶是透過以小綠葉蟬叮咬過的茶芽而製成。 經叮咬後的茶芽台語俗稱「著涎」，雖然外觀呈現捲曲紅色， 如同火燒般，卻會生成特殊成分，散發出強烈果香或蜜香， 茶湯色澤鮮麗，呈琥珀紅色， 富含果香的茶湯滋味相當受到女性朋友歡迎。

此外美人茶選用嫩芽做為製茶原料，耗時費工，相當稀有， 邀請大家一起來品嘗美人茶的滋味。

農業局表示，美人茶因選用嫩芽做為製茶原料，需全程手工摘採， 耗時費工，相當稀有。 而本年度新北市美人茶評鑑市府也積極執行茶清方案進行農藥殘留抽 檢，檢驗結果全數合格，民眾購買茶品時只要認明「新北好茶」， 就可以安心品嘗在地生產及品質優良兼具的好茶。