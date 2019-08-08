中颱「利奇馬」逼近 新北市政府農業局防災全面啟動

中度颱風「利奇馬」逼近台灣，估計今、 明兩天會是颱風最接近台灣的時候，可能造成豪大雨勢。 因應颱風來襲，新北市政府農業局強化應變措施， 針對易山崩及土石流山區提高警覺， 提醒海上作業漁船儘速進港避風，並加強防颱宣導。 農業局已完成整備一系列措施，全力防颱。

漁業處已派員巡查檢視本市28處漁港及5處漁港工程， 確保設施整備工作完成。以簡訊通知本市1,828位漁船主，並請 5個區漁會，加強防颱整備及漁船繫纜固定作業。依據靜穩度分析， 本市11處漁港船員得原船安置無須上岸，另17處小型漁港昨(7 ）日巡查皆無船員留置船上，今（8）日持續加強各漁港巡查， 以維護船員安全。

本市共計領有水土保持施工許可證案件116件， 農業局皆已通知成立災害搶救小組，做好防颱準備。 新北市土石流潛勢溪流合計235條，保全住戶3,844人。

農委會水保局尚未針對本市發布土石流紅黃警戒， 農業局隨時注意中央氣象局雨量資料及水保局土石流警戒資訊， 第一時間因應最新狀況，保障民眾安全。

景觀處已事先請各區公所針對路樹進行防汛期前檢查， 各區公所綠化班及委外廠商也已進行樹木疏枝修剪及固定作業。 針對本市珍貴樹木，景觀處也進行全面檢視及適當修剪。

由於颱風來襲易造成樹倒， 農業局亦已於本市各區公所及重要道路備有搶災機具待命， 且由專人定期巡檢。民眾若在戶外發現路樹傾倒，可撥打本市199 9市政服務專線，將儘速派專人前往處理。

農業生產部分，已通知29區公所及30區農漁會， 加強宣導農漁作物因應颱風的防災作業，後續將持續宣傳， 並依據風雨具體狀況啟動相關作業。並於前(6)日亦已通知本市8 家在建農業工程承攬廠商及監造單位，隨時注意氣象訊息， 並加強工地汛期防災整備工作。