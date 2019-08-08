父親節獻禮 臺灣原創動畫《小兒子》府中15特映

配合父親節，府中15今(8)日特別舉辦臺灣原創動 畫《小兒子》特映會，邀請導演史明輝及配音員沈諠婈，蒞臨府中1 5與觀眾分享創作理念與歷程。

《小兒子》 改編自臺灣著名作家駱以軍與其兒子間逗趣的日常紀錄， 將一家五口的生活點滴，透過生動活潑的動畫，呈現家庭共同陪伴、 成長的暖心故事。

新北市政府文化局專門委員陳春美表示，府中15作為推廣動畫以 及紀錄片的場館，長期致力於營造親子友善的環境， 不論是動畫故事館二樓常設的「動畫樂學園」， 或是紀錄片放映院行之有年的「嬰兒車電影院」， 都提供了爸爸媽媽與小朋友一同認識影像魅力的好去處。

另外紀錄片放映院八月推出的主題影展，也以「小玩童看世界」 為題，選映了許多闔家觀賞的好電影，歡迎民眾大手牽小手， 一起來讓府中15成為更熱鬧活潑的文化交流空間。

導演史明輝則表示，很榮幸應邀到府中15進行特映，《小兒子》 是他首度跨界合作，以散文作品為編劇文本所創作的動畫。 由於國外已有許多膾炙人口的長青家庭動畫， 因此他也期待這部臺灣原創的動畫影集， 能為本土的動畫創作界注入活水。

特映會現場大小朋友的笑聲不斷，正如同導演史明輝所分享的《 小兒子》是一個非常生活化、真誠的作品， 即使其中描述的故事觀眾未曾親身經歷過， 也一定會產生類似的情感共鳴，任誰看了都會會心一笑。

雖然每部影集的篇幅不長，卻靈動地呈現了家人相處間瑣碎的小事， 有時溫馨、有時搞笑，也偶有衝突與爭吵。 由這些轉瞬即逝的片段累積而成的生活樣貌， 就是最真實自然的家庭互動，在磨合間互相療癒、陪伴成長。

《小兒子》動畫是由夢田文創蘇麗媚執行長監製， 邀請曾獲金馬獎最佳創作短片的導演史明輝編導， 將駱以軍的散文改編為每集數分鐘的動畫短篇影集， 期望能做出以臺灣自己的原創角色，為臺灣動畫圈留下一個代表作。

從第一季推出以來，藉由其鮮明的角色、家庭主題的共通性， 以及精巧的故事結構，已入圍或得獎國內外43個影展， 成功讓臺灣家庭的文化特色、生命態度被世界看見。

影集第二季的主題為「航向無限」， 取自其中一集小兒子在家中玩樂時所展現的無限想像力。《小兒子》 影集現已於各大影音串流平臺發行， 未來也將持續為臺灣動畫界帶來創作能量， 陪伴各年齡層的觀眾朋友一起長大。