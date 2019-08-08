父親節獻禮 臺灣原創動畫《小兒子》府中15特映

配合父親節，府中15今(8)日特別舉辦臺灣原創動畫《小兒子》特映會，邀請導演史明輝及配音員沈諠婈，蒞臨府中15與觀眾分享創作理念與歷程。
《小兒子》改編自臺灣著名作家駱以軍與其兒子間逗趣的日常紀錄，將一家五口的生活點滴，透過生動活潑的動畫，呈現家庭共同陪伴、成長的暖心故事。
新北市政府文化局專門委員陳春美表示，府中15作為推廣動畫以及紀錄片的場館，長期致力於營造親子友善的環境，不論是動畫故事館二樓常設的「動畫樂學園」，或是紀錄片放映院行之有年的「嬰兒車電影院」，都提供了爸爸媽媽與小朋友一同認識影像魅力的好去處。
另外紀錄片放映院八月推出的主題影展，也以「小玩童看世界」為題，選映了許多闔家觀賞的好電影，歡迎民眾大手牽小手，一起來讓府中15成為更熱鬧活潑的文化交流空間。
導演史明輝則表示，很榮幸應邀到府中15進行特映，《小兒子》是他首度跨界合作，以散文作品為編劇文本所創作的動畫。由於國外已有許多膾炙人口的長青家庭動畫，因此他也期待這部臺灣原創的動畫影集，能為本土的動畫創作界注入活水。
特映會現場大小朋友的笑聲不斷，正如同導演史明輝所分享的《小兒子》是一個非常生活化、真誠的作品，即使其中描述的故事觀眾未曾親身經歷過，也一定會產生類似的情感共鳴，任誰看了都會會心一笑。
雖然每部影集的篇幅不長，卻靈動地呈現了家人相處間瑣碎的小事，有時溫馨、有時搞笑，也偶有衝突與爭吵。由這些轉瞬即逝的片段累積而成的生活樣貌，就是最真實自然的家庭互動，在磨合間互相療癒、陪伴成長。
《小兒子》動畫是由夢田文創蘇麗媚執行長監製，邀請曾獲金馬獎最佳創作短片的導演史明輝編導，將駱以軍的散文改編為每集數分鐘的動畫短篇影集，期望能做出以臺灣自己的原創角色，為臺灣動畫圈留下一個代表作。
從第一季推出以來，藉由其鮮明的角色、家庭主題的共通性，以及精巧的故事結構，已入圍或得獎國內外43個影展，成功讓臺灣家庭的文化特色、生命態度被世界看見。
影集第二季的主題為「航向無限」，取自其中一集小兒子在家中玩樂時所展現的無限想像力。《小兒子》影集現已於各大影音串流平臺發行，未來也將持續為臺灣動畫界帶來創作能量，陪伴各年齡層的觀眾朋友一起長大。