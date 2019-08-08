新北首波 新進技職教師專業英文培訓工作坊

新北市教育局今（8） 日至14日在樟樹國際實創高中辦理「技術型高中新進教師專業英文 暨創新教學增能工作坊」，邀請國立臺灣師範大學合作。 結合國際化與創新教學，進行雙師(英文教師及專業教師) 跨領域之專業英文培力， 30位新進教師通過培訓後將頒發美國GLAD培訓結業證書， 未來老師將可以教授各領域的「專業英文」科目。

本次工作坊的課程依照美國專業英文TESOL教師培訓標準， 採分組教學方式進行， 包含職業教育國際化之課程發展與資源應用策略、 專業英文學習理論基礎與國際化能力建構、 專業英文聽寫能力的教學策略與實務、 專業英文學評與測評考試系統教學應用實務等課程，工作坊最後， 每位新進教師透過專業英文系統實際操作演練後， 將於14日參加PVQC專業英文檢測， 通過後即頒發美國GLAD考試合格國際證書， 成為各校開設專業英文課程的種子教師。

樟樹國際實中陳雅貞老師提到，專業英文對於職業類科學生來說， 是傳達專業技能的基石，透過課程能熟悉專業領域英語應用， 之後能協助學生取得國際英語專業證照。鶯歌工商廖恒慶老師也說， 「專業英文」及「職場英語」是未來趨勢， 為了讓學習者能夠對學習課程內容整體了解， 這次工作坊用概念圖來呈現架構，未來是很好的教學方式。三重商工 林佩貞老師表示， 專業英文課程可以幫助學生增加英文單字量及提升英文句型的熟悉度 ，期待自己透過這次工作坊，可以再取得另一張國際英語認證證書。

本次工作坊場地樟樹國際實中為新北技職雙語發展基地， 高一新生利用第九節進行專業英文詞彙的訓練， 上學期著重專業詞彙的英語學習策略與測評系統的操作， 下學期則實際拍攝與科系相關的影片並上傳到YouTube； 學生們經過不斷的練習，在新北市專業英文詞彙大賽拿到佳績， 更取得PVQC專業英文證書與獎狀。

教育局長張明文表示，新北市自108年起推動4年4億元的「 贏得未來·技職人才」計畫，針對「國際技職」 積極推動專業英文及職場英語，建立技術型高中雙核心能力。 新北市技職雙語教育政策，以「動手做學英文」為核心理念， 融合生活英語、專業英文及多元職場情境體驗學習， 營造雙語的學習情境，透過「課程教學」、「環境營造」、「 師資培力」、「社群平台」和「專業實踐」五面向， 培養接軌國際的技職人才。