紙風車提告葉慶元　副執行長：故意混淆劇團營收及慈善巡演

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）律師葉慶元批評紙風車劇團拿政府補助本就有義務巡演，對此，副執行長淚泣表示，劇團標案營收和巡演都是分開，該指控對捐款者及志工不公平，已對葉慶元提出妨害名譽告訴。

紙風車劇團與台中市府近日為了「368兒童藝術工程公益」全國巡演一事鬧得滿城風雨，並已取消本週末台中演出，未來更有可能演出全數跳過該城市。

綽號「葉狀師」的律師葉慶元近日更炮火猛烈對準紙風車劇團，於個人臉書上批評該劇團宣稱沒有拿公家機關一毛錢，葉慶元說「但其實紙風車每年領文化部約1600萬的補助，本來就有義務要巡迴下鄉演出，13年來更從政府那邊賺了3.68億。」

聯合報導，執行長李永豐說葉慶元惡意混淆紙風車的專業收入和「368兒童藝術工程公益」。李永豐曾提及全台巡迴13年、服務148萬孩子，是指此次與台中市政府衍生風波的「368兒童藝術工程公益」，和葉慶元所提的19年170個標案，完全是兩件事。

紙風車劇團反擊葉慶元故意混淆劇團營收以及慈善巡演，已於昨（7）日晚間招開記者會，紙風車副執行長張敏宜今日在律師的陪同下，前往台北地方法院對葉慶元進行提告，並於現場數度哽咽落淚。



紙風車劇團副執行長張敏宜（右）已對葉慶元提告（圖/台灣英文新聞 Lyla）

紙風車劇團發布聲明表示，「368兒童藝術工程公益」屬公益演出，13年來全國368鄉鎮走完兩圈，已演出684場，共有近148萬人觀看，所需費用全由民間募款而來，不向政府拿補助，也沒有向觀眾索取費用。

張敏宜表示，葉慶元的誹謗說法，對該368專案的8萬多捐款者很不公平，13年來他們都在戶外巡演，319個鄉鎮他們沒有錯過任何一個鄉鎮，並沒有因為鄉鎮縣市長政治因素而跳過某城市，哪來的藍綠之分？

張敏宜提及，紙風車13年來拿的政府標案跟營收都是和巡演分開的，紙風車不是財團附屬基金會，也沒有財團在背後支持，一定要自己接案子，才有能力拿錢出來做事。

張敏宜強調，劇團的專業就是營收，要有營收才能支持公益活動，如同所有行業，要先自給自足才有能力當志工，對於政府標案運作，葉慶元一定很清楚，這些指控對所有志工不公平，且專案的所有資料都可以查證，像是捐款名冊及財務資料，也都定期更新在網站上，希望有公信力的律師能使用專業查證並澄清，不可以混淆視聽。

張敏宜透露，捐款者都爆炸了，都覺得是不是自己不夠努力，做錯了什麼？而看到留言，他更覺得紙風車應該站出來。

張敏宜說明，巡演了13年，支撐他們背後的就是執行長李永豐的一句話「甘為孺子牛」，為了這句話，他們做了13年，請專業大律師不要這樣欺負人。

被問及之後還是會為了孩子演出嗎？張敏宜說「只要孩子要我們去，我們就會去。」