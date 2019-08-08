RTA：新疆模式擴散全中國　廣東警察採集公民唾液樣本

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）有聽眾向《自由亞洲電台》（RTA）提供證據，指出廣東佛山市有公安向客運站的旅客收集唾液樣本，懷疑中國警方正將「新疆模式」推展到中國每個省份，建立全國性的DNA數據庫以加強對人民的監控。

RTA在週三（7）的報導指出，佛山市南海丹灶客運站，有公安一邊以棉花棒蒐集樣本，一邊拍攝身分證資料。

RTA致電客運站，職員承認確有此事，但聲稱目的是為了驗毒。RTA另外向當地派出所求證，派出所職員也承認確有警員收到上級命令，前往客運站執行此事，但對於收集樣本的理由則說法不一。

RTA也向中國一間唾液樣本採集器代理商查詢，該代理商判斷公安所使用的採集工具，是刑事司法鑑定常用的款式，並指出公安蒐集的樣本，極有可能會被建立作為DNA數據庫。

旅美學者滕彪指出，中國正在進入奧威爾筆下小說《1984》的監控時代，近年多家外媒所揭露的「新疆模式」，可能已經陸續推廣至中國各處。滕彪稱此為「高科技集權主義」，中國政府以打擊犯罪為名，侵害人民的隱私及個人資訊，透過數位科技的進步達到「無所不在」的監控。

2017年「人權觀察」（Human Rights Watch）也發表報告，警告中國正在建立全國性的DNA數據庫，並批評中國沒有獨立的司法系統或有效且透明的機制，來保障遭採取的DNA資料不會被濫用。