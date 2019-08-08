台大研究：減重CP值最高的運動是這6種

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）想減肥的人看過來！根據台大最新研究發現，有6種運動可有效對抗肥胖基因，其中以全身性鍛鍊的慢跑最有效，不過醫師提醒，不是每個人都適合跑步，心臟病患者在做任何運動前，最好先與醫師討論。這項研究成果1日刊登在國際期刊「科學公共圖書館．遺傳學」（PLOS Genetics）

參與研究的台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所副教授林菀俞表示，近年來肥胖是許多已開發國家共同面臨的隱憂之一，因為恐增加心血管疾病、代謝症候群等風險。

林菀俞指出，先天遺傳、後天生活型態都是造成肥胖的重要因素，過去文獻顯示，先天影響約占4成至7成，專家雖然常建議民眾多運動，卻沒有告訴民眾做什麼運動最有助於減重。

台大公衛學院、國家衛生研究院、台北榮民總醫院研究團隊利用「台灣人體生物資料庫」分析約1萬8000多名、30至70歲民眾的全基因體定型資料及健康問卷資料，並以此分析身體質量指數（BMI）、體脂肪率、腰圍、臀圍、腰臀比等5大肥胖指標，再分析18種運動項目對肥胖基因的影響程度。

研究發現，1.8萬名帶有肥胖基因的民眾中，只有41%有運動習慣，相對偏低。再進一步研究有運動習慣的族群，發現即便帶有肥胖基因，只要勤做6種運動，皆可避免陷入肥胖窘境。

6種運動當中，瘦身成效最佳的是慢跑，2至6名有效運動分別為爬山、健走、散步、瑜伽、土風舞或國際標準舞。反之，許多民眾同樣熱愛的騎單車、伸展操、游泳、太極拳、氣功，緩解肥胖基因效果較不顯著。

至於重訓、羽毛球、桌球、籃球、網球等運動，因分析的族群中有從事此運動的人數較少，無法分析。

林菀俞認為，慢跑之所以可對抗肥胖基因，主要是全身性鍛鍊，過程中需要搖擺手臂，腿部、足部，連肩膀、腹部都會參與動作。

不過，北護分院院長黃國晉表示，慢跑雖然對於對抗肥胖基因效果顯著，但不見得適合所有族群，尤其有心血管疾病風險者不要做過於劇烈的運動，建議先和醫師討論運動處方，避免心肌梗塞等風險增加。