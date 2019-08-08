莫拉克風災10週年　蔡英文：3年來全面提升防災力

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）10年前莫拉克颱風曾為台灣帶來嚴重災情，總統蔡英文今（8）日出席紀念活動時表示，政府及社會各界需記取教訓，除了提升台灣防災的設計和韌性，也要持續發展能源轉型。

蔡總統今日前往屏東出席「莫拉克風災（又稱八八風災）十周年紀念特展發表會」時表示，經過10年的重建恢復，當初受災的家園、學校及各項公共設施，都已陸續重建完成，社會文化生活層次的重建，也在持續努力進行中，「因應極端氣候的威脅，我們更要記取教訓，全面來提升台灣防災的設計和韌性，更不要忘了我們能源轉型的計畫。」

蔡總統提及，過去三年執政已來，政府利用科技掌握即時、清楚的防災資訊，有助於降低災害及災害帶來的損失，「福衛七號」順利發射以後，將會提供最先進、最精準的氣象觀測資料，而國家「災防告警」訊息的發送，現在也已趨於完善。

此外，蔡總統強調強化防災基礎建設的重要性，透過「前瞻基礎建設計畫」的預算，政府正全面改善易淹水地區的排水系統，設置更好的下水道和滯洪池，「邁向能確實防洪治水的海綿國土，就是我們的目標。」另外，在國土計畫指導下，將有助於完善造林、水土保持及生態保育等工作，配合必要的撤離的預防措施，也是遠離災害最佳的策略。

蔡總統也指出防災、救災的工作必須接軌國際，每當台灣遭受重大災害時，美國、日本等主要國家都會派遣搜救隊來台協助，同樣地「台灣也樂意在鄰近國家有需要時伸出援手，台灣是國際社會的一份子，我們會接軌國際人道援助及災害防救（Human Assist Disaster Relief, HADR）的標準。」

蔡總統表示，除了政府要帶頭應用科技、加強基礎建設，以及拓展國際合作外，防災是國家及國力的綜合展現，國人也需要提升防災意識，才能共同來守護心愛的家園，這兩天利奇馬颱風逼近台灣，中央部會正全面戒備當中，她也請民眾密切注意政府的資訊，做好防災準備，以確保自己和家人的生命財產安全。