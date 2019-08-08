太空船墜落　將地球生物灑落月球表面

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）以色列的創世紀號（Beresheet）本將是首艘登陸月球的私人載具，但在今年四月初與基地台失聯而墜毀。美國科技雜誌《連線》（Wired）於週一（6）卻刊登一份文章，指出是次墜毀可能意外地將一種俗稱「水熊蟲」的地球生物，灑落在月球表面。

方舟任務基金會（Arch Mission Foundation）的創立者Nova Spivack，向雜誌表示，他們放在創世紀號上的水熊蟲「可能是任務中唯一存活下來的東西。」

水熊蟲其實是指一類學名為緩步動物門（Tardigrada）的多細胞動物，它們的體型僅有不到一毫米長，目前已知的有750餘種，分布在世界各處的惡劣環境，被認為是「生命力最強的動物」。

水熊蟲具有被稱作隱生（Cryptobiosis）的特殊能力，使牠們能在極高溫（151°C）、極低溫（-272°C）、無水、缺氧等惡劣環境下生存下來，並在環境條件改善後復甦、繼續進食和繁衍，有時甚至可以隱生長達120年而絲毫未老化。2007年的一項實驗甚至證明，水熊蟲能存活在真空且充滿輻射的太空環境，為地球生命外源論增添幾分可能性。

波蘭的亞當密茨凱維奇大學的天體生物學教授Lukasz Kaczmarek表示，水熊蟲非常有可能在這場墜落中生存下來，並在月球表面持續隱生數年之久。不過，由於月球表面沒有大氣層和水，所以水熊蟲無法復甦和繁衍，暫時還沒有被這種小動物殖民月球的風險。

不過，由於月球本身就沒有生物，也沒有供生物繁衍的環境，NASA似乎不覺得這次的星際汙染有多嚴重。事實上，這也不是第一次人類把地球生物弄掉在月球上了，早在阿波羅任務時，美國的太空人就在月球上留下了96袋含有人體內微生物的排泄物。

如果這次事件是發生在火星或木星的任何一顆衛星上，那事情可就大條了。