從科員到外交部發言人 歐江安盼推3面向友好關係

從事外交工作21年，曾任新聞科科員、科長的歐江安，今天正式接任外交部發言人。面對新職，她期盼成為友誼的橋梁，深化媒體與外交部、人民與外交部、台灣與國際等3面向的友好關係。

原外交部發言人李憲章接任駐汶萊代表，預定今天啟程赴任。外交部發言人一職由原本擔任副發言人的歐江安接任。

現年45歲的歐江安擁有國立台灣大學政治學系國際關係學士、美國哥倫比亞大學（Columbia University）政治學碩士學位。她進入外交部已有21年，過去曾任新聞文化司科員、科長，並曾兩度外派駐紐約辦事處，負責聯合國事務工作。

2017年10月從紐約返台後，歐江安接任外交部副發言人兼公眾外交協調會副執行長。此外，精通英文、西文的歐江安也擔任外交部英、西文傳譯，長達18年之久。

歷經新聞科員、科長、副發言人等職，歐江安對媒體並不陌生，多年來，她也站在外交部第一線見證媒體生態的轉變。面對推特、臉書、Instagram等新媒體的興起，她認為，外交部在處理新聞事務上必須「更快速、正確、多元、國際、完整、親民」。

對於接任發言人的期許，歐江安希望成為「連結友誼的橋梁」，深化媒體與外交部、人民與外交部、台灣與國際等3面向的友好關係。

「希望外交部與媒體建立更深層、更紮實、更緊密的友好互動」，歐江安說，希望藉由媒體報導，讓民眾更了解、更支持外交工作；同時，透過媒體，外交部也能更精確了解民眾心聲與觀感。

此外，雖然台灣在國際上面臨更艱鉅的挑戰，不過，台灣與美、日、歐盟等理念相近夥伴的關係比以前更好。歐江安也期盼透過媒體，將台灣的聲音與立場傳達到國際場域，讓國際社會更加了解台灣、支持台灣。