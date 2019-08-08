聖國大使館揭牌 總理：深化兩國合作促交流

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）我國加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁來台設立大使館，今（08）日舉行揭牌儀式，台灣副總統陳建仁致詞時表示，聖國與台灣建交38年以來，一直是台灣在加勒比海最堅定的友邦，現在各方面的交流與合作，也是越來越多元、越來越密切。

聖國總理龔薩福表示，在台設立大使館也象徵台聖雙邊關係，自此將邁向另一個重要的里程碑，並開啟兩國合作新頁，意義相當深遠。

今日適逢8月8日父親節，亦是「八八節」，但其實「巴巴」(同音不同義)在聖文森及格瑞那丁語，有「寶貝」的意思。聖國總理龔薩福（Dr. the Hon. Ralph E. Gonsalves）在開場時，分享他昨晚與妻子的一段對話。

△聖文森及格瑞那丁大使館揭牌儀式在歡樂的音樂中進行。(照片由台灣英文新聞 / 林靜怡 拍攝)

總理龔薩福：「誰是你的『巴巴』？你的寶貝？」

夫人：「他不是寶貝，而是艾希斯(Isis)的爸爸。」

總理龔薩福：「不對，我是你的『巴巴』，是你的寶貝才對。」

有趣的對話讓全場哄堂大笑，聖國總理龔薩福話鋒一轉，提到聖國勞工黨前任主席畢其（Vincent Beache）前幾日才過世的的消息。畢其於1981年首次與當時的總理來台訪問，見證了台聖兩國建交，也曾於2001年與現任總理龔薩福來台訪問。

他說，畢其在兩國之間扮演著重要角色。

△聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）與前駐聖文森及格瑞那丁大使程豫台，兩位老友相見歡。(照片由台灣英文新聞 / 林靜怡 拍攝)

龔薩福昨(7)日與蔡英文總統會面時，表示將以畢其（Vincent Beache）的名義增設獎學金，讓更多聖文森學生能夠來台灣深造。

他引用聖經的話，期勉所有的在台求學的學生，做人要公正並心存善良，來鼓勵他們。他希望，聖國的學生在台求學時，能夠自立自強，不要抱怨。並在遇到生活中的困境時不要哀嘆，因為每一天都是新的一天，而上帝已經給予人們他們所需的資源，來克服這些困難。

△聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）。(照片由台灣英文新聞 / 林靜怡 拍攝)

龔薩福引用英國詩人華茲渥斯（William Wordsworth），希望年青人可以認真的發展自己、追求自己的目標。

他提到，為強化與我國的合作關係，聖國克服萬難，在台灣設立海外的第五個大使館，真是可喜可賀。這象徵台聖雙邊關係，自此將邁向另一個重要的里程碑，並開啟兩國合作新頁，意義相當深遠。

△照片左起：外交部長吳釗燮、國家安全會議秘書長李大維、台灣副總統陳建仁、聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）及駐台新任大使柏安卓（Andrea Bowman）(右一)等人合影。(照片由台灣英文新聞 / 林靜怡 拍攝)

△聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）伉儷與前駐聖文森及格瑞那丁大使程豫台合影。(照片由台灣英文新聞 / 林靜怡 拍攝)

照片由台灣英文新聞 / 林靜怡 拍攝