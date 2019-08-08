移民署前資訊組長施明德遭起訴 涉收賄洗錢

（台灣英文新聞 / 柯錸 綜合報導）前內政部資訊中心主任施明德於 2009～2011 期間，利用擔任移民署移民資訊組長職務之便，以承辦多項資訊採購案的機會，在招標規格設計上，幫特定廠商「量身打造」，得標後向廠商收取回扣，台北地檢署於昨(7)日偵結，依違反貪污治罪條例、政府採購法等罪，起訴施明德與涉案廠商，包括跨越科技董事長李奇申、大同公司承辦人郭俊豐、大同顧問郭正義等相關業者計22人、及龍雲數位整合、和範等2公司。

施明德自2009年8月起擔任移民署移民資訊組長，至2016年升任內政部資訊中心主任，於本(2019)年4月12日被聲押禁見，卸下內政部資訊中心主任職務。

2017年台北地檢署即接獲情資，指出施明德擔任移民署移民資訊組組長時，承辦有關入出境資訊相關採購案，涉及圍標與綁標，收受跨越科技公司等廠商賄款，再透過親友帳戶洗錢。

由於施明德所涉及標案，有國安與國家門面形象的問題而備受矚目。這些標案包括「移民署外網安全節能終端設備購置」、「中國陸客來台線上申請平台」、「國人入出國通關自動查驗系統(e-Gate)」、「外來人口快速查驗閘門系統(f-Gate)」等，涉案的採購金額超過8億元。

其中「外來人口快速查驗閘門系統」的採購，包括具生物辨識特徵科技相關設備的購置，採購規範規定「設備原產地不得為中國」，而經過查證竟是從中國進口，因此可能遭受植入惡意程式，台灣國人的入出境個資安全恐將不保，並且被我國限制入境或出境的罪犯也可能「暢行無阻」，台灣國門入出境管制將形同虛設。弊案內容的「外來人口快速查驗閘門系統」雖由台灣富士全錄子公司和範公司得標，但是和範公司實際是跨越科技董事長李奇申找來借牌投標，真實操作標案的是跨越科技公司與龍雲數位整合公司。案件中，和範公司向東元捷德採購的相關設備原產地竟是中國，並且是經由跨越科技公司派遣人員至中國深圳受訓。

據自由報導，施明德所涉弊案是發生在馬英九政府時期(2008～2016)，但2017年弊案爆發時，前內政部長葉俊榮並沒有立即處理，直到去(2018)年7月徐國勇接任內政部長後，因極重視部會官員的風紀，在得知施明德涉入有關弊案後，立即主動配合廉政及檢調單位清查。