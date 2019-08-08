88大地震 全台傳出零星災情

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）台灣今（8）日早上宜蘭縣分別發生兩起地震，分別是清晨5時28分規模6.3強震，以及早上7點02分規模4.6地震，天搖地動讓不少民眾從睡夢中被震醒，各地也紛紛傳出零星災情，包含民眾遭倒下的衣櫃重壓、民眾受困電梯案和停電等。

綜合媒體報導，新北市府消防局今天表示，上午7時39分據報，中和區新生街186巷一名60多歲婦人遭到倒下的衣櫃重壓，婦人到院前已經命危，送醫後仍不治。

台北市南港軟體園區附近發生瓦斯外洩狀況，經查為欣湖瓦斯公司管線，由於已經接近上班交通尖峰，消防人員到場後拉起封鎖線，封街灑水警戒，防止發生氣爆，目前消防局及瓦斯公司已找到洩漏點，正進行搶修中，預計下午前會搶修完畢。

此外，雙北地區的消防局也接獲多起民眾受困電梯案，所幸在民眾上班時間前狀況已陸續排除。

台中市南區高院路和南平路口傳出疑似因地震造成瓦斯外洩，消防局到場檢視後發現，有2處路面隆起高度約10公分、3平方公尺，面積約40平方公尺，經使用瓦斯偵測器檢測後為2PPM瓦斯濃度，路面滲水疑自來水管線破裂，相關單位正處理中。

宜蘭外海8日發生芮氏規模6地震，縣內大型超商因劇烈搖晃，架上許多物品掉落。（民眾提供）

台9線115.8公里處東澳段因地震發生零星落石，地震發生後當地一度單線雙向管制通行，經派員清除落石後已在上午約7時20分恢復正常通行。

礁溪跑馬古道的聯外道路也有落石，警方已封鎖現場，等待有關單位清除。

中央社引述台電說法，截至上午10時，累積停電戶數1萬675戶，尚有停電戶數119戶，包含台北市116戶以及新北市3戶。台電說，清晨地震停電戶數大多已復電，後續停電戶主要受到風雨影響，台電已派員搶修。

各供電系統供電均正常，核二廠及核三廠安全穩定運轉中，核一、二廠、核四廠因地震儀器動作，目前依程序書執行檢查中，其它發、輸、配電系統目前均正常運作。