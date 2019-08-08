最美的抗爭場面　港人搶購雷射筆齊聚「觀星」聲援被捕學生

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）週二（6）有大學生因購買觀星用的雷射筆，被港警以「藏有攻擊性武器」拘捕。不滿港警濫權的香港民眾，於是爭相搶購雷射筆，於昨夜（7）齊聚太空館外廣場「觀星」，諷刺港警的「武器說」。

週二晚間，浸會大學學生會會長方仲賢，在深水埗鴨寮街購買10支觀星用的雷射筆，被警方以「藏有攻擊性武器」嫌疑拘捕，引發街坊不滿、包圍深水埗警署抗議。警方深夜清場行動中，包含到場了解情況的黃學禮議員在內，以「非法集結」、「阻礙警務人員執行職務」、「襲警」等罪嫌拘捕共9人。

警方在昨日記者會上，堅稱方同學所購買的不是「雷射筆」，而是高能量的「雷射槍」，並以方同學的證物（警方自稱，未能證實真偽），現場示範短距離照射10秒鐘燒穿紙張，聲稱示威者可能用雷射筆照射警員，致警員失明。

然而，面對記者提問「雷射槍」是否為正式學名，警方迴避回答稱只是「高能量雷射筆」的代稱。另外，亦有記者提問，在法庭尚未審理便擅自動用證物，是否涉及妨礙司法公正，以及是否諮詢過律政司，警方予以否認，並指不認為需要律政司的同意。

立法會前議員、執業律師何俊仁則表示，警方做法欠缺「法律觀念」。何律師指出，即使是雨傘、鉛筆也都可以插瞎人，但不代表這些「隨處都可以合法買到的東西」就是殺傷力武器，甚至連菜刀都是可以殺人的物品，但法律並不可以說持有菜刀就一定是用來殺人，更不可以以此做出拘捕。

香港民眾為抗議並諷刺警方的做法，大專學界的天文愛好學會紛紛發起「觀星」活動，於昨夜晚間8點齊聚位於尖沙咀的太空館前，天文愛好人士並教導民眾如何使用雷射筆觀星。



民眾「觀星」被戲稱作民間版的「幻彩詠香江」表演（圖／AP）

響應市民也湧入深水埗鴨寮街搶購雷射筆，有人甚至放下500元就拿走10支，令雷射筆價格一時間高度浮動，也有人笑稱店家是「軍火庫」，生意興隆。前往觀星的民眾以雷射構成一副美麗的景像，也被戲稱是民間版的「幻彩詠香江」（官方的維港燈光秀表演）。

另外，有民眾拿著一張紙，要求大家來一起射穿它，但卻沒有著火，藉以諷刺港警的記者會。群眾甚至笑說買到爛貨，能量不夠，打趣地高喊「回水！」（退費）。



民眾模仿港警記者會的殺傷性示範，紙張未能起火，反諷要「退貨」（圖／AP）