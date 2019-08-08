台泰法律諮詢平台迎來生力軍 守護民眾法權

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）隨著台灣與泰國商業交流逐年增加，雙方從事商務及其他各類活動時，有時會發生法律糾紛，駐泰代表處於2018年成立「台泰法律義務諮詢平台」，招募台灣及泰國律師投入義務諮詢服務，協助並加強保護雙方的法律權益。

駐泰國代表處「台泰法律義務諮詢平台」有近130位台灣及泰國律師加入義務諮詢服務行列，均可以中文溝通，且大部分可以透過LINE聯繫，其法律專業涵蓋民事、刑事、行政訴訟、公司法、智慧財產權、商標法、專利法、跨境投資等。

由於平台運作機制良好，每週約有3至5名台灣鄉親透過此平台取得律師諮詢，因此，具有服務鄉親熱忱的「國萬(泰國)企管顧問法律集團」近期亦加入平台義務律師名單。

灣方面以台北律師公會俞伯璋律師為代表，泰國方面則由「國萬(泰國)企管顧問法律集團」林增寶(Suparaporn Lapatikarn)律師為代表，兩位律師於8月7日來簽署聘任契約，正式成為「台泰法律義務律師諮詢平台」成員。

我國推動新南向政策迄今已近三年，台灣與泰國人民往來交流更為熱絡。在投資經貿上， 2018年台灣投資泰國為2.3億美元，增長56.6%，累計金額達到146億美元。

泰國投資台灣金額為6,999萬美元、增長高達942%，創歷史新高。

台泰義務諮詢律師名單可由此下載，台泰義務諮詢律師受理民眾法律諮詢服務申請表請科二由此下載