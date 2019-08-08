8.8全台有感強震「想到921」　北捷無損6點準時發車、台鐵宜蘭=南澳間暫時停駛

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣今(8)日清晨5時28分發生規模6.0強震，震央在宜蘭縣政府南偏東方36.5公里處，深度僅22.5公里。宜蘭縣武塔最大震度6級、宜蘭市5級，被強震搖醒後，民眾紛紛在好友群組上報平安，很多人嚇得不敢繼續再睡，深怕再有餘震。

《自由》引述台鐵表示，宜蘭=南澳間因路線中斷暫時停駛，按地震5級強辦理停駛，預計上午8時回復。

這起強震讓許多人直覺聯想到921，宜蘭縣消防局說，目前未接獲災情通報，已指派各分隊前往轄區勘查，了解狀況。

報導另指出，台北捷運公司6點發布新聞訊息，指震後已完成列車巡軌，軌道場站並無受損，準時於6點發車營運。

《台灣英文新聞》記者上北捷官網查閱，顯示「目前全線正常營運」(如下圖)。

《聯合》引述國防部表示，國家搜救中心與各地國軍部隊，目前均無接獲有災損情況。國搜中心於5時49分，下令空勤總隊直升機由花蓮起飛，針對花蓮及宜蘭執行災情空中勘查。

報導引述公路總局第四區養護工程處指出，今晨地震後，公路總局第四區養護工程處及南澳工務段已成立應變小組並立即派員巡查轄管省道路況，如有災情將儘速公布資訊。

公路總局呼籲民眾，地震過後應隨時注意路況資訊，且山區道路易發生坍方落石，應避免行駛山區道路。