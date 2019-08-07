缺水末日浩劫 全球1/4人口求水若渴

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）全球暖化，地球發燒，隨著各地接連傳出高溫紀錄，旱情也益趨險峻。研究顯示，全球有近1/4人口居住在水資源貧乏地區，人類正面臨史無前例的缺水危機。

CNN報導，根據世界資源研究所（World Resources Institute, WRI）最新報告，目前有17國面臨高度缺水壓力，意味這些國家正耗掉年均可使用水資源的八成。中東與北非地區尤然，17個缺水國家中，這兩大地區就佔了12國。

其中，卡達是水緊迫（water stress）狀況最嚴重之國家，而包括以色列、黎巴嫩、伊朗、約旦、利比亞、厄利垂亞在內等地，也都「求水若渴」。WRI研究人員Paul Reig表示，水源供不應求，對農業、工業與民生用水都構成威脅，欠水不只擾亂民生，更加劇衝突風險。水源儼然成了緊張升高與暴力事件之肇因。

專家憂心，水資源補充速度比不上消耗的步伐，恐將多國推向乾涸「歸零日」（Day Zero），亦即水龍頭流不出一滴水的大限之日，去年南非開普敦就曾遭逢此一末日景象。

WRI執行長Andrew Steer警告，世人對缺水危機太過輕忽，殊不知該危機將對糧食安全、移民問題與金融穩定帶來災難性的後果。中東與非洲之外，印度旱情也岌岌可危。印度是全球水緊迫壓力第13大的國家，然而其人口卻是其他16國人口總和的三倍。印度城市清奈（Chennai）今年6月就因乾旱與熱浪，面臨前所未有的缺水危機。