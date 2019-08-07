遠離政治紛擾 賴清德將再出國沉潛

原本只是回國參加故友追思會，卻意外扯出婉拒民進黨不分區立委提名與拒絕與總統蔡英文會面，前行政院長賴清德維持初選後的一貫低調，沒有公開回應，親賴人士替他澄清外，也透露賴的心情，仍須沉澱整理。

賴清德日前結束旅日行程返抵國門，原本只是短暫停留，之後再出國沉澱，沒計畫安排公開行程。只不過，熱愛棒球的賴清德出席在台南市舉行的U12冠軍戰曝光，再度引起關注。

賴清德友人表示，亞太國際棒球訓練中心棒球場是賴清德市長任內興建，賴清德除了關心球場，更重視台灣對日本的冠軍賽，當天到球場為選手加油，對他而言意義非凡。

經過激烈的總統黨內初選，7月間賴清德結束謝票與拜會行程後就啟動出國行程，遠離政壇紛擾，沉潛、進修外，也享受難得的全家團聚時光。

在台南市長期間，賴清德結識不少好友，其中一位就是上月底病逝的成功大學前校長黃煌煇。賴清德友人表示，賴清德這趟趕回台灣，就是要參加黃煌煇的追思會。

賴清德回台期間，未涉足政治場合，支持者發起「支持賴清德參選第15任總統連署意向書」活動全國開跑，5日在南投有人要幫賴清德連署以無黨籍身分參選，賴清德也透過管道告訴主辦者不要連署，重申民主是他的信仰，不會退黨參選，他不會做這種事情。

親賴人士透露，民進黨主席卓榮泰第一時間知道賴清德回國後，隨即表達要與賴清德見面，因此兩人約定8月5日下午在台南會面。外傳兩人會談時曾觸及將賴清德列不分區立委名單之列，親賴人士否認此事，強調賴清德根本不在名單內，賴清德認為，現在不宜也不要談這事。

媒體今天報導蔡總統主動致電賴清德，表明盼雙方有機會會面，商量後續選舉事務。對此，蔡陣營重申蔡總統昨天基調，團結是沒問題的，也不需要形式上的什麼會，有需要就溝通。

對於媒體報導，親賴人士則表示，賴清德曾回電向總統表達「現在總統國事繁忙，見面一事不急，有需要再見面」，僅此而已。

雖然在初選落敗，但賴清德仍是蔡總統之外，民進黨內不可或缺的票房明星，黨內外勸進「蔡賴配」呼聲甚高。但親賴友人表示，賴清德此刻的心境只想沉澱，初選過後、結束謝票行程，心情和想法都需要時間整理。