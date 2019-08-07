新北新住民二代馬來西亞企業參訪 見證臺商海外打拼精神

20名來自新北市10所高中職的師生， 利用暑假期間由雙溪高中彭盛佐校長擔任團長帶領， 前往馬來西亞的檳城與吉隆坡， 展開為期7天的企業見習與參訪之旅， 期間到5家臺商企業見習及參訪吉隆坡臺校與駐馬來西亞代表處， 學生們獲得許多啟發，滿載而歸。

彭校長表示， 本次馬來西亞企業見習在馬來西亞臺灣商會聯合總會監事長陳俊男准 拿督及吉隆坡臺灣學校白聖舟董事長分別引薦下， 七天行程中分別前往和豐生技、杜甫科技、環泰企業、 亞太熱熔膠和永信藥品等五家臺商進行企業參訪見習。

最後到駐馬來西亞臺北經濟文化辦事處參訪， 由教育組張佳琳組長和白博文秘書與同學們座談，分享馬、 臺二國在經濟、教育及文化方面交流現況，學習收穫豐碩。

參與馬來西亞企業見習的16位學生中有14位分別是菲律賓、 越南、緬甸、日本及印尼的新住民第二代。

泰山高中張桂妮同學表示 ，她的爸媽都是菲律賓華裔，10歲以前在菲律賓長大， 這次的見習讓她發現自己的語言優勢，目前能說菲律賓語及英文， 將來想成為外交官！

板橋高中王棋儒同學的爸爸是緬甸人， 經這次見習後，會向爸爸學習緬甸語，增加語言能力， 也期許將來能到經濟系就讀。

北大高中賴慈穎同學提到， 媽媽是從越南嫁來臺灣，以前無法體會媽媽遠渡來臺生活的辛苦， 參訪中看到臺商企業在異地打拼的努力過程， 回家後會好好謝謝媽媽。

雙溪高中佐藤健同學說：「 參訪過程中看見學生族群很多元， 企業裡面也很多不同族群一起生活， 啟發他很想多認識不同文化的生活。」

教育局表示， 新北市新住民二代培力昂揚高中企業參訪計畫自104年起開辦至今 已邁入第5年，參訪的國家從越南、印尼、泰國到今年的馬來西亞， 共已甄選103位新住民二代學生前往東南亞臺商企業參訪。

期盼透過此計畫的推動， 讓更多的新住民二代學生有機會了解臺商在國際企業佈局、 更深層的認識東南亞文化， 並能省思臺灣在國際社會的處境及建立自身未來職涯發展的想像。