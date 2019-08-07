夫妻同心種文旦 青山果園採果體驗開放

今年情人節和暑假不知道還有哪裡好玩嗎？新北市開放4梯次(8/ 10、8/13、8/17、8/20)文旦柚採果體驗遊程， 趕快拿起手中的滑鼠，到八里區農會臉書查詢活動資訊，與家人、 情人及朋友共度美好的一日體驗時光！

位於八里區的「青山果園」由戴承志和陳秀真夫妻共同經營， 平常園區主要管理及種植規劃由丈夫負責， 太太則協助果園庶務管理，園區也種植一些短期葉菜及樹梅作物， 填補全年農作物生產空窗期。

園主戴承志原來從事機械加工產業， 不忍心看著家中果園逐漸荒廢，42歲那年毅然決然辭去工作， 從老家那邊接下部份柚園，傳承下來的文旦柚大概38欉， 起初果園管理並未如想像中順遂，每年產量約5,000到6, 000台斤，因為沒有主要的銷售對象，收入起伏大而且不穩定， 但是戴承志並沒有放棄這條路，靠著對文旦柚的熱情與喜愛， 以兼職方式經營果園。

工作之餘的空閒時間， 到鄰近工廠和商家推銷文旦柚，除了精進種植技術， 觀察微氣候對於園區管理的影響，同時逐步增加種植面積與數量， 經過10年來不間斷的努力與堅持，現在園區種植面積已有3分地， 年產量約1萬5,000到2萬台斤，果品品質也有顯著提升。

近年透過開放園區採果體驗， 以不同的方式讓民眾認識新北市的文旦柚。太太陳秀真表示， 當年先生返家種植文旦柚，一開始自己只是假日時間到園區幫忙， 在家中小孩長大後，因捨不得丈夫一個人辛苦地在園區裡忙進忙出， 憑著兒時農事種植的經驗，幫忙管理文旦柚園， 夫妻倆一同享受田園生活的自由，分享這份簡單而純粹的幸福。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，情人節過後另外開放4梯次文旦(心 型)柚採果體驗遊程，歡迎大家到八里體驗濃厚的風土民情； 來不及參加體驗遊程的朋友也請不用擔心，青山果園在8/24至9 /8期間也會開放園區體驗，詳細報名資訊可至青山果園痞客邦查詢 (https://tai0922.pixnet.net/ blog/post/77243435)。

農業局表示，八里區文旦柚品質相當好， 更是中秋過節團圓禮品首選，透過開發心型柚， 提前在七夕情人節傳遞滿滿幸福。今年8月份文旦柚進入採收期， 透過系列採果體驗遊程，讓大家在暑假期間與珍視的家人、 朋友團聚，聯繫彼此感情，詳細報名資訊可洽八里區農會02- 2610-2996，或上農會臉書查詢。