富邦金控榮獲「2019台北市節能領導獎 工商產業甲組特優獎、優等獎」

富邦金控暨子公司推動節能管理再創佳績，今(7)日獲台北市政府環保局「2019台北市節能領導獎」肯定！本獎項由富邦金控以內湖資訊大樓、台北富邦銀行以台北中山大樓代表參賽，並分別榮獲「工商產業甲組」特優獎、優等獎，兩棟大樓合計節電量達117.79萬度、平均節能成效17.5%，減少溫室氣體碳排放量為627.8公噸。富邦金控積極落實企業環境永續管理，致力打造綠色金融品牌、創造綠色價值服務，具體實踐低碳企業承諾。
富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控鑑於氣候變遷對環境生態的衝擊，持續響應政府環保政策推動節能減碳，並接軌最新國際趨勢，已完成2018年發布之新版ISO 14064－1認證，也是臺灣首家取得BSI(英國標準協會)新版溫室氣體盤查認證之企業，可更明確掌握公司內部溫室氣體排放狀況，亦導入ISO 50001能源管理系統、ISO 14001環境管理系統並取得認證，以達全方位之管理。
為提高能源使用效率，富邦金控近年積極更換節能燈具、汰換老舊耗能機電設備，並於富邦自有大樓評估暨建置太陽能光電板，逐年提高綠色採購金額；同時對內部員工宣導暨推動環保教育訓練、辦公室環評及節能競賽，於減碳、節電、節水及廢棄物之管控成效良好。
對外更大力推展無紙化數位金融服務，強化供應商管理進行永續評鑑，攜手員工、客戶、供應商等利害關係人共創低碳生活，以善盡企業社會責任。
本次獲特優獎之內湖資訊大樓，於2018年全面更換LED節能燈具，並落實空調定期保養，提高用電效能，繼2018年獲頒優等獎外，今年更勇奪特優獎，連續兩年獲此殊榮。
另外，獲優等獎的台北中山大樓於民國72年完工使用迄今，雖然已是36年歷史的舊大樓，但仍積極推動各項能源管理，包括整棟大樓全面改換LED節能燈具計5,303盞，五部老舊電梯全數汰換並裝置電力回收設備，更將整棟大樓之中央空調系統進行全新改裝。
於頂樓建置的太陽能光電板，獲政府核發再生能源憑證，自2018年7月完工運轉發電自用，至今年6月底累計發電量計 35,327度，該大樓總體節電成效顯著，為公司內部模範之新綠能大樓。
富邦金控深植永續經營精神於企業文化中，持續推動「富邦金控永續經營(ESG)願景工程」，並以品牌精神「正向的力量」為核心，聚焦於領航投資、驅動創新、在地實踐、當責授信及正向關懷五大策略，推動節能管理即為致力落實「在地實踐」。富邦金控面對永續經營的藍圖，手握金融影響力的畫筆，揮灑正向力量的色彩，致力為台灣社會帶來更美好的明天。