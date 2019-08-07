富邦金控榮獲「2019台北市節能領導獎 工商產業甲組特優獎、優等獎」

富邦金控暨子公司推動節能管理再創佳績，今(7)日獲台北市政府 環保局「2019台北市節能領導獎」肯定！ 本獎項由富邦金控以內湖資訊大樓、 台北富邦銀行以台北中山大樓代表參賽，並分別榮獲「 工商產業甲組」特優獎、優等獎，兩棟大樓合計節電量達117. 79萬度、平均節能成效17.5%，減少溫室氣體碳排放量為62 7.8公噸。富邦金控積極落實企業環境永續管理， 致力打造綠色金融品牌、創造綠色價值服務， 具體實踐低碳企業承諾。

富邦金控總經理韓蔚廷表示， 富邦金控鑑於氣候變遷對環境生態的衝擊， 持續響應政府環保政策推動節能減碳，並接軌最新國際趨勢，已完成 2018年發布之新版ISO 14064－1認證，也是臺灣首家取得BSI(英國標準協會)新 版溫室氣體盤查認證之企業， 可更明確掌握公司內部溫室氣體排放狀況，亦導入ISO 50001能源管理系統、ISO 14001環境管理系統並取得認證，以達全方位之管理。

為提高能源使用效率，富邦金控近年積極更換節能燈具、 汰換老舊耗能機電設備， 並於富邦自有大樓評估暨建置太陽能光電板， 逐年提高綠色採購金額；同時對內部員工宣導暨推動環保教育訓練、 辦公室環評及節能競賽，於減碳、節電、 節水及廢棄物之管控成效良好。

對外更大力推展無紙化數位金融服務， 強化供應商管理進行永續評鑑，攜手員工、客戶、 供應商等利害關係人共創低碳生活，以善盡企業社會責任。

本次獲特優獎之內湖資訊大樓，於2018年全面更換LED節能燈 具，並落實空調定期保養，提高用電效能，繼2018年獲頒優等獎 外，今年更勇奪特優獎，連續兩年獲此殊榮。

另外， 獲優等獎的台北中山大樓於民國72年完工使用迄今，雖然已是36 年歷史的舊大樓，但仍積極推動各項能源管理， 包括整棟大樓全面改換LED節能燈具計5,303盞， 五部老舊電梯全數汰換並裝置電力回收設備， 更將整棟大樓之中央空調系統進行全新改裝。

於頂樓建置的太陽能光電板，獲政府核發再生能源憑證，自2018 年7月完工運轉發電自用，至今年6月底累計發電量計 35,327度，該大樓總體節電成效顯著， 為公司內部模範之新綠能大樓。

富邦金控深植永續經營精神於企業文化中，持續推動「 富邦金控永續經營(ESG)願景工程」，並以品牌精神「 正向的力量」為核心，聚焦於領航投資、驅動創新、在地實踐、 當責授信及正向關懷五大策略，推動節能管理即為致力落實「 在地實踐」。富邦金控面對永續經營的藍圖， 手握金融影響力的畫筆，揮灑正向力量的色彩， 致力為台灣社會帶來更美好的明天。