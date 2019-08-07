「108年統一發票盃花蓮場路跑」將於9月1日隆重開跑!

財政部與臺灣企銀共同主辦眾所期待廣受好評的「 財政部統一發票盃路跑活動-花蓮場」，將於9月1日(週日)假花 蓮縣鯉魚潭潭北停車場廣場熱鬧開跑，

該路跑活動今年已經邁入第10年，堪稱路跑界的年度盛事， 每年吸引萬人參加。為推廣本次路跑活動， 財政部北區國稅局與臺灣企銀特別於8月7日於

花蓮縣政府舉辦記者會，由北區國稅局局長王綉忠、 臺灣中小企業銀行總經理施建安及花蓮縣縣長徐榛蔚共同主持， 並由活動大使-運動選手謝喜恩小姐

代言，廣邀各方路跑愛好者共襄盛舉，一同為愛與健康而跑！

本次活動於8月7日(週三)中午12時開放網路報名， 民眾只要捐贈108年7-9月統一發票（含雲端發票）3張， 就可以免費報名參加，完跑後除有精美完

跑禮可兌換外，還可參加現場抽獎及宣導攤位活動， 是適合全家大小共同參與的休閒活動。 臺灣企銀秉持取之於社會用之於社會的企業精神，向來全力支

持與贊助公益活動，本次是第7次與國稅局共同舉辦路跑活動， 於花蓮這座具有山明水秀及豐富原鄉文化的美麗城市， 與熱情民眾一起參與這項年度盛事。

統一發票盃路跑活動不僅鼓勵民眾出門運動，更有提倡環保、 扶助弱勢的意涵，在財政部督導下， 民眾的參與情形一年比一年踴躍，深獲各界好評，藉由

本次活動所募集的發票，將全數捐贈花蓮地區5家社福團體， 以實際行動發揮愛與關懷的正向能量，臺灣企銀施建安總經理指出， 該行秉持著「健身不忘

獻愛心」的理念，歷年來除踴躍參與路跑活動外， 亦發動全行員工捐出愛心發票致贈公益團體， 讓同仁及眷屬透過這項活動跑出健康跑出愛，也充份體現

出臺灣企銀對運動結合公益百分百支持之精神， 透過這項愛心捐發票活動，幫助眾多弱勢族群， 也將愛心散播至全臺各地。