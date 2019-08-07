推銷台日觀光 20日本學子來台體驗鐵道魅力

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為開拓台日鐵道觀光交流，交通部觀光局與日本JR四國旅客鐵道會社共同發行「台日鐵道觀光護照」，結合台日同名車站32處、台灣魅力小鎮車站6處，及日本JR四國鐵道境內4縣各8個魅力車站計32處，共計70站。

「台日鐵道觀光護照」於8月3日配合日本全國播映之［旅サラダ］(旅沙拉)台灣特集節目，同時公布「台日鐵道觀光護照」限量1萬冊、每人申請2冊等訊息，獲得日本民眾熱烈回響。

觀光局表示，期透過這本鐵道護照，以台日32同名車站為目標，搭火車、集戳章、遊台灣，除感受台灣繽紛多元的在地文化外，更找回心中的青春與熱情，吸引更多日本民眾來台體驗鐵道觀光魅力。

觀光局於2019年台日32同名車站活動中，與「JR四國旅客鐵道會社」合推第3彈『青春・若旅2019』，以日本四國地區的大學生為對象，號召青年學子以4人為1組發揮創意，將評選出5組大學生共20名之優勝隊伍於8月25日至8月29日，分為北、中、南、東、小鎮組訪台實際走訪並體驗台灣鐵道觀光魅力。

為向日本民眾廣為宣傳台日32同名車站魅力，觀光局駐大阪辦事處亦訂於8月12日在香川縣高松市以過去、現在、未來為主題的台灣觀光推廣活動暨8月24日的JR大阪車站時空廣場同步辦理「台日32同名車站寫真展」。