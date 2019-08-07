〈時評〉台灣人不要動不動只想到錢

中國在空洞的「鑒於當前兩岸關係」理由下，關上中國47城市人民赴台自由行的大門。台灣不是共產國家，蔡政府不是獨裁政權，當然不能如法炮製，也用空洞的「鑒於當前兩岸關係」為由，限縮所有台灣人的「中國行」！

我外交部長吳釗燮7月31日在推特發文對中國嗆聲「是在怕什麼？（What's to fear?）」，全文在《華盛頓時報》8月2日國際版紙本刊頭部分刊載；難得的是：除了吳部長個人頭像外，還介紹其為台灣外交部長（Taiwanese Foreign Minister Joseph Wu），堪稱為台灣的外交打了一次小小的勝仗。

其實，每逢台灣總統大選，中國都會玩一手紅蘿蔔、一手棍棒的遊戲。這次的封殺自由行手法，正可作如是觀。問題是：不知全民選舉國家領導人為何物的中國，卻伸出黑手擾亂台灣的總統大選，這是明目張膽的干涉台灣內政，是可忍、孰不可忍？中國大玩兩面手法，試圖影響台灣的大選，台灣人聽其言、觀其行，又是如何反應？

要說的是：台灣某些縣市觀光局「如喪考妣」，哀號少了中國自由行觀光客，轄下會喪失多少億商機，可能正中中國「政治一百分、經濟零分」的下懷，並惹來中國不屑的恥笑──原來，香港人如火如荼捍衛人權的「反送中運動」，並沒給台灣人任何啟示，也未改變台灣人「政治零分、經濟一百分」，一切向「錢」看的經濟動物思維與追求。

要說的是：中國都使出殺手鐧了，台灣人為了貪圖省一些費用，還可以若無其事到中國旅遊或搭乘中國籍的航空公司飛機嗎？為了個人荷包，連向不友善的中國說「不」都面有難色，有如此缺乏敵我意識的台灣人，還需要敵人嗎？

動不動只想到錢，最後窮得只剩下錢，又有什麼意義？尤其，國家的領土、主權，個人的自由、尊嚴，應該都是非賣品，不是嗎？

（作者為新竹教育大學退休副教授）