香港網民發表「民間記者會」 打臉港府「抗爭致經濟衰退」說法

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）三名曾經參與反送中抗爭運動的香港市民，透過連登、Telegram聯繫，於昨日（6）上午11時發起「民間記者會」，目的為抗衡政府的一言堂，並打臉政府「反修例運動影響經濟」的說法。

於週一（5）時，財政司司長陳茂波於記者會上指出，過去兩個月持續的抗爭行動，導致香港第二季的GDP成長率僅0.6%，比第一季下滑0.3%。另外，陳茂波亦指出出口下跌幅度有加速的趨勢，零售業六月的銷售也比五月下滑6.7%。

然而，民間記者會發言人之一的陳先生（化名）表示，陳茂波錯用數據，意圖抹黑示威遊行。陳先生表示，香港零售業及出口的成長減緩，早在四、五月時便已出現，且香港出口下跌主因是受到全球經濟衰退及美中貿易戰的影響，與示威遊行並無直接關係。

發言人之一的金先生（化名）則呼籲警方切勿以民為敵，表示警察持續濫權且危害到市民大眾的安全，違背警察的職責。金先生亦表示週一「七區大罷工」有30萬人響應，要求政府應當立刻對民間五大訴求做出回應，並強調五大訴求是「缺一不可」，不存在先後次序，「只有（政府）實踐五大訴求，才有機會平息市民的怒氣」。

第三名發言人曾小姐（化名）面對記者提問表示，三名發言人並不代表「前線抗爭者」或「連登網民」，亦非抗爭運動的「大台」（主腦），而是蒐集包含友人、街坊、抗議人士等不同組織及團體的意見。曾小姐強調群體代表性將會不斷擴大，且歡迎任何市民借用「民間記者會」的平台發聲。



