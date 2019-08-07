「城鄉共學」-- 源由四維 法治品客

（台灣英文新聞/ 文化組 報導）為了擴展學生學習視野與生活經驗，四維國小與南投縣仁愛鄉法治國小透過教育部補助計畫，締結為城鄉共學夥伴學校，規劃共學活動，為兩校學生提供多元化學習情境，推動城與鄉學生互動學習，藉由交流和體驗，增廣學生見聞，達到「城鄉共學、幸福相約」。

法治國小「歌謠隊」表演布農族傳統歌謠來迎賓，四維國小學生也以「擁抱世界擁抱你」一曲的舞蹈表演作為回禮，輕鬆的歌曲中，簡單歡樂的舞步，帶動法治的學生一起跳，兩校學生以歌舞會友，拉近彼此間的距離。

緊接著進行的「分站體驗」，兩校夥伴學生間彼此互助、合作完成任務，更讓學生體驗多元的學習經驗。午餐後進行舊武界水壩文化探查，一邊聽著武界由來的介紹，一邊走訪武界步道。全程兩校夥伴學生互相扶助，有四維學生因吊橋晃動心生害怕，但在夥伴同學陪伴下順利走完，沿途欣賞美景，更實際體驗，見到天然湧泉，孩子們伸手去摸，透心涼的泉水是都市長大的孩子未曾體驗過的，大聲讚嘆：「天然ㄟ，尚好！」

注重品德教育的四維國小，特別在典範人物博覽會當天邀請法治國小到校交流，交流前四維國小在校內先舉辦一場原住民週活動，由五、六年級的學生擔任講師，介紹原住民文化，以及分享與法治國小進行城鄉共學的經驗與收穫。

法治國小「歌謠隊」帶來布農族傳統歌謠的表演，為典範人物活動揭開序幕，也開啟兩校交流。法治的學生分散至各班一同參與典範人物博覽會的活動，見到四維的學生高舉歡迎牌，熱情邀約到班上負責接待的法治學生，原本羞澀的法治學生，也漸漸展露活潑的笑顏，跟著一起融入各班。而法治國小架設了攤位與大家分享他們所進行的公益活動，展現他們日前透過視訊教學共學後的成果，參與四維一同做公益。

下午的交流課程，最具四維國小特色的「飛行課程」讓法治國小的學生一同來體驗。法治國小的學生曾接觸過空拍機課程，所以對於上飛行課程，更多了份期待，專注的眼神緊跟著四維「飛行達人」－－陳錫華老師學習。透過課程除了瞭解飛行的原理，體驗「手推機」，從製作到試飛調整，最後來場比賽，每個學生玩得不亦樂乎，相信會是一次難能可貴的學習體驗。

(教育部國民及學前教育署影片)

(教育部國民及學前教育署圖片)