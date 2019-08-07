中國「呼風喚雨」恐惹生態危機 學者：集權政策引人禍

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為科技部執行多年研究計劃的台大地理與環境資源學習教授簡旭伸今（07）日表示，中國利用國家資源發展人工影響天氣技術，廣社人工影響辦公室，突顯出其政策為達目的不計成本、不顧專業意見的現象。

簡旭伸表示，目前世界各國在面對氣候變遷的應變方案中，已出現一種「馴化天氣（taming the weather）」的人與自然新關係的意識形態，而世界氣象組織並不鼓勵各國動用國家資源積極發展人工影響天氣技術。

但是中國政府卻廣設人工影響天氣辦公室（weather modification office），除了在糧食、水、生態危機等議題上著墨，甚至在許多省市的大型戶外活動也要求「確保藍天」（亦即不下雨），最著名的案例就是2008年北京奧運開幕式當天晚上成功達成不下雨的目標。

在科學與政治連動性上，「確保藍天」的案例也突顯出政策為達目的不計成本、不顧專業意見的現象，因政策而刻意人為增強豪雨暴雪導致人員牲畜傷亡，也引發道德質疑。

2018年中國政府為了確保西藏高原的雨水，啟動人工增作業，卻無法控制雨水量，導致臨近的印度地區降下暴雨，讓遭受池魚之殃的印度政府怨聲載道。

簡旭伸以2012年倫敦奧運開幕式曾詼諧用一朵雲調侃倫敦多變天氣為例，說明威權與民主國家在「國家-自然關係（state-nature）」上的差異，相對民主國家體現日常生活與天氣和諧共處，威權國家卻展現積極控制天氣的國家能力與權力。

簡旭伸呼籲，全球均需正視不顧環境倫理爭議的高風險國家，假借尋求快速解決氣候變遷難題名義下，行更大尺度地球、氣候工程之實的可能性。關於氣候變遷與環境永續的議題，不能僅借助科學技術，同時也必須關注科學技術過度使用的問題，才能促進更具人性化的研究成果。