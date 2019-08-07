Tefal法國特福首度引進「真空高速火氧機」　真空鎖鮮技術，完封更多營養

近年來健康意識抬頭，社會大眾充分理解攝取足量蔬果的重要性，加上現代人生活步調緊湊，為了方便獲取不同蔬果的營養素，為此，知名法國小家電品牌「Tefal法國特福」首次將高階調理機「真空高速火氧機」BL983A70引進台灣，同時兼具冷、熱料理功能，為國人帶來新鮮不變質的飲食！

一般打果汁會有厚厚一層泡沫與食材殘渣浮在表面，放置一段時間果汁氧化後，更會有嚴重的分層。法國特福「真空高速火氧機」帶動市場創新，在冷飲調理使用了創新真空鎖鮮技術，擊碎食物前先抽空杯內空氣，在真空狀態下擊碎食材，延緩食材氧化，減少維生素的流失，打出來的果汁能保留更多營養且不會分層，顏色更均勻；表面上泡沫很少，沒有殘渣，口感滑順細緻，風味更佳！

法國特福「真空高速火氧機」在熱食製作系統上，擁有電直火燉煮系統，可將食材由生食燉煮至熟食後再擊碎成濃郁的湯品，縮短30%整體熱食製作時間；搭配每分鐘40,000轉強勁擊碎技術與方形鑽面擾流杯設計，連雞骨頭等較堅硬的固體食材都能化為口感絲滑的液體湯品。

加上自家研發的防溢安全鎖以及自動控火技術，突顯了在使用特福「真空高速火氧機」所擁有的安全及便利性，更省去許多製作熱湯的繁瑣步驟，也省去在爐邊顧火的時間，最快25分鐘就可將營養養生的滋補熱食端上桌。

特福「真空高速火氧機」包含兩個高強度玻璃攪拌杯，玻璃材質耐高溫，製作熱飲達到沸騰溫度時，擁有絕對安全的調理環境，將冷、熱飲品分開盛裝，不會混雜沾染不同味道，在處理食材上顯得更衛生；每分鐘4萬轉高轉速及6葉立體鈍刀，再搭配上方形鑽面的杯身設計，能創造大渦流高速擊碎效果，增加食材在杯內碰撞擊碎的效能，讓飲品口感更加細緻滑順；微米級的擊碎技術，能將食材內的營養無保留全部釋放。

機體本身的智能感應面板，裝上冷、熱玻璃攪拌杯時能智能感應並自動切換成冷飲或熱食的調理模式；共有12種調理模式，冷、熱各6種，分別以藍、紅色背光區分，加上中文操作介面，讓消費者輕鬆辨識，選擇任一個模式按下即可自動調理，不需要記憶各種飲品所需的調理條件；另外，更擁有自動清洗功能，一鍵就能加強自動清潔刀片底部餘渣，不怕食材果渣殘留於刀片縫隙中，貼心照顧到消費者清潔產品時的安全問題。