澎湖福朋喜來登「遨遊晴空‧海上拖曳傘秘境戲水」

世界最美麗海灣澎湖，為海島度假盛地，盛夏更是玩水的好時機！澎湖唯一五星級國際品牌飯店「澎湖福朋喜來登酒店」因應海洋旅遊的新型態，規劃「遨遊晴空‧海上拖曳傘秘境戲水」住宿優惠方案，搭乘拖曳傘俯瞰清澈的海洋與迷人海岸線，盡情享受晴空漫步的絕妙體驗；接著再帶您到私藏秘境，一覽壯美玄武岩地貌、燕鷗翱翔藍天碧海，以及海蝕洞特殊景觀「冷氣洞」避暑浮潛，在海底漫步，悠閒地與熱帶魚群來一場親密接觸，以嶄新的角度欣賞澎湖之美，留下獨特的海島度假回憶！

「遨遊晴空‧海上拖曳傘秘境戲水」專案，三天兩夜兩人成行，入住市景豪華雙床客房，每人7,950元起，平日入住再享升等港景房！

徜徉在海風中，搭乘拖曳傘專用遊艇出航，搭載電動收繩裝置，高規格安全標準，有別於市面上以水上摩托車、漁船、或其他小型遊艇改造的船隻；經過嚴格訓練的教練會隨時隨地保護您的安全，從空中視角360度欣賞澎湖壯麗海景，盡情享受海上飛行之旅。

在地秘境鐵砧嶼全島由玄武岩構成，外型與砧板神似，因而得名。海浪長期沖刷鐵砧嶼北面海岸，形成10餘公尺的海蝕洞，為澎湖最大的海蝕洞，更為澎湖最大的燕鷗棲息地。此洞位置特殊，長年無照射陽光，洞內溫度較戶外約低三至五度，使人彷彿置身於冷氣房，因此得名冷氣洞。「遨遊晴空‧海上拖曳傘秘境戲水」專案，帶您到北海秘境鐵砧嶼避暑浮潛，仰望燕鷗翱翔與海天一色，體驗澎湖的深沉脈動，豐富旅途中悠閒美好的海島時光。

「遨遊晴空‧海上拖曳傘秘境戲水」結合五星級的服務與美食，體驗海上拖曳傘、避暑浮潛，給予了海洋旅行新的定義，將自然秀麗風光、五星級尊榮的服務呈現給嚮往海洋的旅人們，豐富旅途中悠閒美好的海島時光。

