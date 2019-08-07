開啟美好餐飲體驗的任意門　饗賓餐旅 iEAT饗愛吃APP正式上線

居國內自助餐業態領導品牌的「饗賓餐旅」今年的經營策略大躍進，為強化集團競爭力並深度經營顧客關係，經過三年運籌帷幄的「iEAT饗愛吃APP」於8/6正式上市。

總經理陳毅航表示：「『iEAT』是饗賓為消費者開啟美好餐飲體驗的任意門，除發展現有各品牌的生態系，直接與顧客進行有效溝通外；未來並致力打造跨平台的生態圈，進而提高饗賓餐旅品牌長期的價值與業績。」

此外，饗賓線上餐券於今年4月開始販售，業績超過預期；另外11月底將推出新品牌「旭集和食集錦」，創新的全方位體驗，重新詮釋自助餐業態的內涵，屆時饗賓餐旅旗下共有7個品牌、40家餐廳，預估今年營業額將超過35億元。

陳毅航說，「會員經濟」引爆消費者關係模式，加上科技進步、網路普及，以及行動載具滲透率高，也讓經營會員的方法，變得即時、互動、多元且全面。「iEAT饗愛吃APP」絕不僅止於是會員集點換優惠而已，未來5年發展藍圖將集餐廳、市集、生活美學於一身，整合餐飲業上下游，改變餐飲業生態，創造新的餐飲服務體驗。目前，饗賓餐旅旗下六品牌一年的總來客數超過500萬人次。陳毅航表示，預估2年內會員數目標達到100萬人。

「iEAT饗愛吃APP」除傳遞品牌與產品資訊，並具備全品牌線上即時訂位與紅利回饋功能，每100元可累積1點愛吃點數，愛吃點數可於APP內兌換各品牌優惠券；最特別的是，饗賓會員按星卡、金卡與黑卡不同等級，提供會員專屬獨享的回饋方案，這些方案包括：優先受邀試吃新餐廳，甚至受邀參加名家講座課程。即日起至9/6止，「iEAT饗愛吃APP」上市好康大放送，凡下載APP加入會員就有機會抽到Gogoro、Apple Watch、饗饗餐券等大獎。