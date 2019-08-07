七夕「篩」恩愛 疾管署愛滋匿名快篩在家也能做

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）七夕情人節到來，疾病管制署提醒民眾別因一時「性」起，發生不安全性行為，讓自己暴露在感染愛滋病毒與其他性傳染病的風險。全程使用保險套也是一種愛的表現唷！

疾管署表示，截至今年7月底，我國愛滋新增通報感染人數為1,105人，是自2012年以來同期最低，其中新通報感染者近七成在15歲至34歲，而近九成的危險因子是不安全性行為。

因此提醒年輕朋友，如果發生性行為，應要求使用保險套，並依照「撕、捏、套、取、丟」正確步驟使用；且為了避免保險套乳化破損，不可使用凡士林、乳液等油性潤滑液，應搭配水性潤滑液，讓親密行為也能安全加套，保護自己及另一半的健康。

依疾管署統計資料，目前國內尚有約16%愛滋感染者不知道自身感染狀態，呼籲民眾多加利用疾管署提供之「在家愛滋自我篩檢服務」，上網預訂就能選擇至鄰近的全家、OK或萊爾富3大連鎖便利超商取得試劑，或可透過22個縣市衛生局及8家民間團體所設的419個定點及28台自動服務機取得，方便又兼顧隱私。

而完成篩檢後上網登錄結果，還可取回200元試劑費用。

此外，民眾也可前往提供「一站式愛滋匿名快速篩檢服務」的12家醫院(詳匿名篩檢專區)進行篩檢，只需約20分鐘就可快速得知初步篩檢結果。

疾管署再次呼籲，有性行為者，建議至少進行1次愛滋篩檢。持續有無套性行為者，建議每年至少進行1次篩檢，若有感染風險行為(如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染其他性傳染疾病等)，則建議每3至6個月篩檢1次。