25歲空姐染登革熱 短短3天即器官衰竭喪命

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）千萬別輕忽登革熱的威脅！泰國一名25歲的空姐不幸感染登革熱，導致各部位器官內出血並產生突發性衰竭，從感染到死亡才短短3天，引發網民的關注。

綜合媒體報導，近日有網友發文指出，泰國獅子航空一名25歲空姐於7月31日在上班地點被蚊子叮咬，其後陸續出現發燒、肌肉酸痛等登革熱症狀，甚至引發許多器官嚴重出血，因器官突發性衰竭喪命，從被蚊子叮咬到死亡僅3天而已。發文者希望看到此篇的民眾都能做好防蚊措施，好好保護自己和身邊人。

根據疾管署資料顯示，登革熱由黃病毒科（Flaviviridae）黃病毒屬（Flavivirus）中的登革病毒亞屬所引起，分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四種血清型別，而每一型都具有能感染致病的能力。

潛伏期約為3至8天（最長可達14天），每個人的體質不一樣，感染登革熱時，可引起宿主不同程度的反應，從輕微或不明顯的症狀，到發燒、出疹的典型登革熱，或出現嗜睡、躁動不安、肝臟腫大等警示徵象，甚至可能導致嚴重出血或嚴重器官損傷的登革熱重症。

而典型登革熱的症狀則是會有突發性的高燒（≧38℃），頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等現象；然而，若是先後感染不同型別之登革病毒，有更高機率導致較嚴重的症狀，如果沒有及時就醫或治療，死亡率可以高達20%以上。

泰國登革熱疫情嚴峻，當地公共衛生部表示，今年疫情為5年以來最嚴重，截至7月20日為止，累計已有近50,000例，預估今年病例數將達13萬例，再加上近期正值雨季，蚊患嚴重，提醒欲前往泰國旅遊的國人記得做好防蚊措施。